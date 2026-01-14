Patriotas por Europa registra una moción contra Von der Leyen por el acuerdo con Mercosur

4 minutos

(Actualiza con más declaraciones de Jorge Buxadé y nueva información)

Bruselas, 14 ene (EFE).- El grupo de los Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo, del que forma parte el partido de ultraderecha español Vox, registró este miércoles una moción de censura contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por promover el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur.

La moción, que la Eurocámara debatirá el lunes próximo en Estrasburgo (Francia) y votará el siguiente jueves, es la segunda que registra Patriotas por Europa contra Von der Leyen y la cuarta que tendrá que afrontar la presidenta del Ejecutivo comunitario en su segundo mandato, sin que hasta ahora haya prosperado ninguna de ellas.

«Es una moción muy concreta en la que el voto va a ser visto como un voto a favor o en contra de Mercosur y esto es una gran diferencia», dijo el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, en declaraciones a EFE.

En este sentido, el eurodiputado aseguró que «si todos aquellos que están en contra de Mercosur votan a favor, la moción de censura prosperaría. Por eso esta moción va a obligar mucho políticamente a todos los que voten en contra, porque es un voto anticipado del acuerdo de Mercosur».

Después de que la mayoría de países de la UE diesen el visto bueno al acuerdo, Von der Leyen viajará este próximo sábado a Paraguay para firmar el pacto, sobre el que posteriormente se tendrá que pronunciar también el Parlamento Europeo, en un voto para el que todavía no hay fecha.

«Si tú vas a votar en contra del acuerdo de Mercosur porque consideras que es ilegal desde el punto de vista de la forma o porque consideras que es injusto para agricultores y ganaderos, tienes que votar a favor de esta moción de censura», continuó Buxadé.

VOX acusa a Von der Leyen de haber «ignorado deliberadamente las constantes protestas del campo» o «las advertencias de los Estados miembros», según un comunicado que emitió hoy.

«Lejos de rectificar (…) ha optado por imponer Mercosur a toda costa, sacrificando a agricultores y ganaderos en nombre de una agenda globalista ajena a la realidad del mundo rural», señaló la formación.

«El acuerdo con Mercosur se suma a una cadena de decisiones que han debilitado la producción europea, destruido competitividad y convertido a Europa en dependiente de importaciones mientras se asfixia con impuestos y normas a quienes producen dentro de nuestras fronteras», insistió el grupo parlamentario en un comunicado.

Patriotas por Europa cuenta con 85 eurodiputados, más de los 72 que se requieren para registrar una moción de censura, aunque la formación asegura que ha recabado el apoyo de más de 100 eurodiputados, tras el respaldo de algunos miembros de la Europa de las Naciones Soberanas (el otro grupo de ultraderecha del Parlamento Europeo) y de los Conservadores y Reformistas Europeos.

No obstante, para que pueda prosperar es necesario el apoyo de dos terceras partes de la Eurocámara, por lo que su éxito es improbable aunque sí reflejará, previsiblemente, la profunda división que existe en el Parlamento Europeo a cuenta del pacto con el Mercosur.

Por otro lado, el Parlamento Europeo votará el miércoles próximo dos propuestas para llevar el acuerdo de Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que paralizaría su ratificación hasta que este determine si es compatible con los tratados europeos.

La primera de estas dos resoluciones está firmada por 145 diputados de cinco grupos políticos diferentes, incluyendo a la Izquierda y los Verdes, mientras que la segunda ha sido impulsada por Patriotas y suma también una veintena de firmas adicionales de los ultraconservadores.

Ambos textos critican entre otras cuestiones la base legal elegida para la ratificación, que permite que los capítulos del acuerdo centrados en comercio puedan aprobarse sólo con el visto bueno de la Eurocámara y sin el consentimiento de los parlamentos nacionales. EFE

drs-lzu/ahg/fpa