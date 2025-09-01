Patronal advierte avances y retrocesos en México en víspera de primer informe de Sheinbaum

Ciudad de México, 31 ago (EFE).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reconoció este domingo, en la víspera del primer informe de Gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el lunes, que en su administración ha habido avances pero también retrocesos que «limitan las libertades y dañan el Estado de Derecho», con afectaciones directas a la economía del país.

En cuanto a los avances, la Coparmex destacó en un comunicado «las acciones concretas para enfrentar a grupos delincuenciales, convocar a empresarios para alentar la inversión privada, mejorar condiciones laborales y mantener puentes de negociación con Estados Unidos para evitar afectaciones arancelarias».

En contraste, la patronal, que representa a más de 36.000 negocios que aportan el 30 % del producto interno bruto mexicano, advirtió de que «la sobrerrepresentación política ha permitido aprobar reformas constitucionales sin un el amplio consenso y análisis que requieren».

«Este fue el caso de reforma judicial que resultó en la primera elección de jueces, ministras y magistrados que evidenció deficiencias estructurales graves, las cuales no se vislumbra que puedan ser superadas, sino más bien profundizadas», expuso.

Señaló que los comicios alcanzaron apenas un 13 % de participación, además de que más del 16 % de las boletas electorales fueron anuladas, inválidas o extraviadas.

Coparmex alertó además de otras reformas que desaparecieron los organismos autónomos, lo cual «concentra poder en el Ejecutivo y debilita el equilibrio institucional y el Estado de Derecho».

«Todo esto ha tenido impactos directos en la economía y el empleo. La inversión fija bruta acumuló nueve meses de caídas y el ánimo para invertir entre socios Coparmex cayó 12,8 puntos al cierre de 2024, situándose en 38,3 %, nivel comparable al de la pandemia», avisó la patronal.

Por otro lado, consideró que el sistema de salud «vive una grave crisis», debido a que el desabasto de medicamentos persiste y el 34,2 % de la población (44,5 millones de mexicanos) carece de servicios médicos.

Entre otros retrocesos «que deben revertirse», la patronal destacó la corrupción e impunidad, así como la falta de apertura al diálogo con todos los actores sociales y políticos.

Como oportunidades y desafíos del Gobierno, la Coparmex indicó que la relación con EE.UU. y la próxima revisión del T-MEC «deben ser una palanca para consolidar el ‘nearshoring’ y atraer inversiones estratégicas».

Aunque puntualizó que esta no es la única ruta, y llamó a detonar el mercado interno y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).

Además, consideró que la reforma electoral en puerta «es innecesaria y riesgosa en un entorno de incertidumbre global, con la revisión del T-MEC en puerta y amenazas comerciales que golpean» la economía «y el reto adicional de mantener el equilibrio fiscal hacia 2026».

«Este tipo de iniciativas generan polarización, restan estabilidad y debilitan instituciones clave para la democracia, en lugar de atender las prioridades económicas y sociales que hoy exige el país», mencionó.

El balance de la Coparmex se divulga en la antesala del primer informe de Gobierno de Sheinbaum, quien asumió el 1 de octubre pasado.

El informe de la presidenta mexicana coincide con la investidura este lunes 1 de septiembre del nuevo Poder Judicial, tras ser electo por voto popular. EFE

