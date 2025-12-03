Patronal europea del motor renueva como presidente al CEO de Mercedes-Benz, Ola Källenius

2 minutos

Bruselas, 3 dic (EFE).- El consejo de dirección de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) anunció este miércoles la renovación por un año más, durante 2026, como presidente de la plataforma al consejero delegado de Mercedes-Benz, Ola Källenius.

«Estamos firmemente convencidos de que los objetivos de descarbonización solo pueden alcanzarse si van acompañados de una sólida agenda de competitividad global y resiliencia de la cadena de valor. Esto ha guiado nuestro trabajo en 2025 y seguirá haciéndolo en 2026», declaró Källenius en un comunicado.

La renovación del alto directivo, sin sorpresas, se produce en un momento crucial en el que la industria de la automoción europea presiona a la Comisión Europea para que aporte incentivos a la transición a la movilidad eléctrica y relaje el veto a la venta de vehículos nuevos que emitan CO2 a partir de 2035.

En ese sentido, ACEA señaló que el inminente paquete legislativo sobre el automóvil que prepara el Ejecutivo comunitario, que incluye «la revisión de las normas de CO2 para turismos y furgonetas, la legislación sobre flotas corporativas verdes y el ‘ómnibus’ (simplificación normativa) del automóvil, será un momento decisivo para que la UE adopte un enfoque más pragmático».

«Las flexibilidades, la apertura tecnológica y las políticas específicas para turismos, furgonetas, camiones y autobuses siguen siendo esenciales para encauzar la transformación verde y la competitividad industrial europea», señaló Källenius.

«Tenemos grandes expectativas, porque hay mucho en juego», agregó el máximo responsable de Mercedes-Benz, quien no podrá volver a ser reelegido pues sólo se puede renovar una vez en el cargo.

Además del cargo de presidente, que rota entre los máximos responsables de los grupos automovilísticos que forman parte de ACEA -como BMW, Toyota, Nisan, Renault, Ford, Volkswagen o Ferrari- la principal patronal automovilística europea cuenta con la figura de Sigrid de Vries como directora general desde septiembre de 2022. EFE

jaf/ahg/ajs