Patrulla ASPA de España realiza exhibición aérea en Buenos Aires en homenaje al Plus Ultra

Sebastián Rodríguez Mora

Buenos Aires, 4 feb (EFE).- La Patrulla ASPA de helicópteros del Ejército del Aire y del Espacio de España realizó este miércoles una exhibición aérea en la ciudad de Buenos Aires ante miles de personas, en la continuidad de una gira homenaje por el centenario de la histórica travesía del océano Atlántico del hidroavión Plus Ultra.

Cinco aparatos Airbus EC-120 B desfilaron por unos veinte minutos sobre el Río de la Plata ante una multitud congregada en un evento organizado en conjunto por la Fuerza Aérea Argentina y el Ejército del Aire y del Espacio de España.

Un poco antes, abrieron el espectáculo tres Beechcraft B-45 Mentor de la Escuadrilla Histórica local, en una exhibición que tuvo lugar en las cercanías del aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires.

La Patrulla ASPA logró superar el viento cruzado, que se volvió más intenso con el paso de los minutos del desfile aéreo, y mostró al público argentino su probada capacidad para efectuar cerrados giros, ‘loopings’ y cruces mientras liberaban humo con los colores de la bandera española.

El piloto de reserva de la Patrulla, teniente José González Tuñón, explicó a EFE que, no obstante, las condiciones meteorológicas, de este miércoles eran buenas para operar, aunque destacó que el viento incomodó ligeramente el vuelo de los helicópteros.

González Tuñón describió la actual gira suramericana que conmemora los 100 años del vuelo del Plus Ultra como «una experiencia única» y valoró «la complejidad que supone realizar este tipo de despliegue de misiones», que implicó a 60 militares (entre pilotos, tripulantes y mecánicos) y aviones de transporte A-400M, usados para trasladar todo el material, y que ya en los últimos días participaron en homenajes en Brasil y Uruguay.

Además, agradeció la calidez del público argentino: «La gente, muy cercana, con muchas ganas de conocernos, de hablar con nosotros, y nosotros de hablar con ellos y de intentar devolver el cariño que hemos recibido aquí, en Buenos Aires, en Argentina. Espero que lo hayamos conseguido».

El Plus Ultra, cuya tripulación estaba integrada por el comandante Ramón Franco, el capitán Julio Ruiz de Alda, el teniente de navío Juan Manuel Durán y el sargento mecánico Pablo Rada, fue el primer vuelo en el mundo en cruzar el Atlántico Sur con un único avión, en una travesía que partió el 22 de enero de 1926 de la localidad española de Palos de la Frontera y llegó a la capital argentina el 10 de febrero tras en Las Palmas de Gran Canaria; Porto Praia (Cabo Verde); Fernando de Noronha, Recife y Río de Janeiro (Brasil) y Montevideo.

A su llegada, el avión fue recibido por 300.000 personas y la tripulación mantuvo un encuentro con el entonces presidente argentino, Marcelo Torcuato de Alvear (1922-1928).

Durante una conferencia ofrecida este martes en Buenos Aires, el general de división del Ejército del Aire y del Espacio, José Luis Figuero Aguilar manifestó que «traer la patrulla es el homenaje al pueblo argentino, que recibió de aquella manera tan maravillosa a los héroes de Plus Ultra».

Los actos de conmemoración en la capital argentina comenzaron este martes con un sobrevuelo de la Patrulla ASPA sobre algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, como el Obelisco y la Casa Rosada (sede del Gobierno).

La jornada incluyó además una visita de parte de la delegación española que se encuentra en el país al monumento al Plus Ultra, donde depositaron una ofrenda floral en una ceremonia conjunta con miembros de la Fuerza Aérea Argentina.

La gira de la delegación militar española, que está encabezada por el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, general del aire Francisco Braco Carbó, continuará el jueves con una visita al Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, ubicado en la localidad bonaerense de Luján, a 65 kilómetros de la capital, y donde se conserva el histórico hidroavión. EFE

