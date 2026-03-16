Paul Thomas Anderson, el ecléctico cineasta aclamado por la crítica

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Paul Thomas Anderson ha sido a menudo un observador externo en su ecléctica carrera cinematográfica, en la que ha empujado los límites. Pero este domingo recibió por fin el máximo reconocimiento de la industria: el Óscar a mejor director por «Una batalla tras otra».

Originario de Los Ángeles, ha sido aclamado por la crítica desde hace mucho y ha coleccionado nominaciones de la Academia por «Boogie Nights: Juegos de placer» o su reciente «Licorice Pizza».

Pero «Una batalla tras otra», con un elenco fantástico de estrellas como Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro y Teyana Taylor, se probó imparable en esta temporada de premios.

«Esto es un maravilloso regalo», dijo un emocionado Anderson, quien más temprano logró el primer Óscar de su carrera en la categoría de mejor guion adaptado.

Con «Una batalla tras otra», que sigue a un exrevolucionario desgastado en años de alcohol y marihuana que intenta volver al ruedo para rescatar a su hija, el director de 55 años derrotó a Chloé Zhao («Hamnet»), Josh Safdie («Marty Supremo»), Joachim Trier («Sentimental Value») y Ryan Coogler («Pecadores»).

Anderson ganó además un BAFTA, un Premio de la Crítica, un Globo de Oro y una estatuilla del Sindicato de Directores de Estados Unidos en el camino a los Óscar.

– «Boogie Nights» –

Nacido en el vecindario angelino de Studio City en 1970, Anderson creció en California y fue a la Universidad de Nueva York, pero la abandonó tras un semestre.

Para entonces, había desarrollado un fuerte interés por el cine, y había hecho un falso documental de 30 minutos sobre una estrella porno en la secundaria.

Esa cinta se volvería la inspiración para su película revelación de 1997, «Boogie Nights: Juegos de placer», descrita a menudo como un retrato de la industria porno en la gran pantalla, y que le valió su primera nominación al Óscar por mejor guion original.

El filme le dio además una candidatura a Julianne Moore y elevó la reputación de un grupo de jóvenes actores que después tuvieron éxito, como Mark Wahlberg, Philip Seymour Hoffman, Don Cheadle y John C. Reilly.

Anderson siguió con el drama de 1999 «Magnolia», que teje las vidas de varios personajes en los suburbios de Los Ángeles, en el valle de San Fernando.

La producción, que le dio otra nominación a Anderson por el guion, y una a Tom Cruise por su actuación, incluye una famosa escena tomada de una referencia bíblica que habla de una lluvia de ranas.

Luego vino la comedia romántica «Embriagado de Amor», de 2002, con Adam Sandler como un microempresario que se enamora de la hermana de alguien del trabajo.

Triunfó ante la crítica, pero no en la taquilla, donde vendió apenas 17 millones de dólares, tras costar 25 millones en realización.

Como resultado, Anderson sufrió para recaudar dinero para su siguiente película: «Petróleo sangriento», basada en un libro de Upton Sinclair de 1927 y filmada en Texas con un presupuesto de 25 millones de dólares.

La cinta conquistó ocho nominaciones y dos Óscar: uno para el actor Daniel Day-Lewis y otro para la fotografía.

– Asociación exitosa –

Quizás debido a su costumbre de crear roles que terminan dándoles reconocimientos a sus estrellas, en varias de sus películas se le ve reunido de vuelta con un grupo conocido de artistas establecidos.

Anderson trabajó con Hoffman nuevamente en «The Master: Todo Hombre Necesita un Guía», que se centra en un culto inspirado en la cienciología. Los tres protagonistas (Hoffman, Joaquin Phoenix y Amy Adams) fueron nominados al Óscar.

Phoenix repitió con Anderson en «Vicio propio», la primera adaptación a la pantalla grande de una novela de Thomas Pynchon.

El filme policial ambientado en Los Ángeles de los años 1970 le dio otra candidatura a Anderson a mejor guion adaptado.

En 2017, Day-Lewis regresó para «El hilo fantasma».

El drama de la moda que transcurre en el Londres de los años 1950 llevó a Day-Lewis a su tercer Óscar como actor.

Anderson incorporó un elenco diverso para «Licorice Pizza», su nostálgica carta de amor al valle de San Fernando.

La película le dio en 2022 una tercera candidatura como director (luego de «Petróleo sangriento» y «El hilo fantasma»), así como mejor película y guion. Pero una vez más, se fue entonces con las manos vacías.

Anderson está casado con la actriz y comediante Maya Rudolph, con quien tiene cuatro hijos.

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