Paul Thomas Anderson, favorito en la carrera a mejor director por ‘Una batalla tras otra’

Ana Milena Varón

Los Ángeles, 8 mar (EFE).- Paul Thomas Anderson lidera las predicciones para alzarse con el Óscar a mejor director, en una ceremonia en la que podría dejar huella si también gana la estatuilla al mejor guión y mejor película por la aclamada ‘One Battle After Another’ (‘Una batalla tras otra’)

Anderson (Los Ángeles, 1970) parte como claro favorito tras dominar la temporada de premios en la categoría de mejor director. El cineasta se alzó con el BAFTA Awards, el Globo de Oro y el galardón del Directors Guild of America (DGA) por su trabajo en la comedia negra protagonizada por Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro.

El director compite contra sus colegas Ryan Coogler (‘Sinners’/’Los pecadores’), Chloé Zhao (‘Hamnet’), Josh Safdie (‘Marty Supreme’) y Joachim Trier (‘Sentimental Value’/ ‘Valor Sentimental’) en la 98ª edición de los premios de la Academia de Hollywood, que se entregarán el 15 de marzo.

A pesar de la calidad de sus contrincantes, los pronósticos se inclinan hacia Anderson, sobre todo porque no ha ganado un Óscar a pesar de haber sido nominado en la categoría de mejor director tres veces. En total, la Academia lo ha considerado once veces para llevarse una estatuilla en distintas categorías, la primera en 1998 por mejor guión original por ‘Boogie Nights’.

‘One Battle After Another’, que sigue la historia de Bob Ferguson (DiCaprio), un atribulado revolucionario de izquierda que tendrá que salvar a su hija de las garras de un supremacista blanco (Penn), es la segunda película con más nominaciones (13) en los Óscar 2026, solo por detrás de ‘Los pecadores’ (‘Sinners’), que obtuvo el mayor número con 16.

Precisamente, es Coogler (Oakland, 1986) quien se presenta como la competencia más real de Anderson, con la historia de dos gemelos que se proponen abrir un club nocturno exclusivo para gente negra, unos planes interrumpidos por un grupo de vampiros.

Si Coogler gana la estatuilla haría historia, al convertirse en el primer director de raza negra en ganar este Óscar en los 97 años de historia de la Academia.

Anderson y Coogler también están nominados como mejores guionistas, pero en apartados diferentes, el primero al mejor guión adaptado y el segundo como mejor guión original.

La competencia: Zhao, Safdie y Trier

Sin embargo, los miembros de la Academia suelen dar sorpresas en sus votaciones, algo a lo que se aferran los otros tres directores en contienda, cuyas propuestas también han sido ampliamente ovacionadas.

Zhao (Pekín, 1982) es la única de los cinco nominados este año que ya se ha alzado con un Óscar como mejor directora, que consiguió por ‘Nomadland’ en 2021.

En ‘Hamnet’, la directora vuelve a poner el peso de su película sobre los hombros de una mujer: Agnes, la esposa de William Shakespeare, una herbolaria experta en pociones medicinales que no puede salvar a su hijo pequeño de la peste, lo que llevará a su esposo a escribir una de las obras más grandes de la literatura.

La película de Zhao ganó el Globo de Oro a mejor película dramática, pero Anderson la derrotó a ella en la categoría de mejor dirección.

Safdie (Nueva York, 1984) también ha recibido una lluvia de elogios por ‘Marty Supreme’. El filme obtuvo nueve nominaciones a los Oscar que se celebran el próximo domingo.

Esta es la primera nominación de Safdie como director en solitario, tras su separación de su hermano Benny Safdie, una dupla conocida por cintas como ‘Uncut Gems’ (‘Diamantes en bruto’).

El noruego Joachim Trier (Copenhague, 1974) también cuenta con una gran trayectoria y ganó el premio a mejor director en los Premios del Cine Europeo de 2026 por ‘Sentimental Value’ (‘Valor Sentimental’).

La cinta, un drama familiar que sigue a un director de cine agobiado en un proceso de acercamiento a su familia y su pasado, también está nominada como mejor película extranjera, lo que le daría a Trier otra oportunidad de llevarse una estatuilla a casa si pierde la de mejor director. EFE

