Paul Thomas Anderson vence a Guillermo del Toro al ganar el Globo de Oro a mejor director

Beverly Hills (EE.UU.), 11 ene (EFE).- El cineasta estadounidense Paul Thomas Anderson venció al mexicano Guillermo del Toro este domingo al ganar el Globo de Oro a mejor director por el filme ‘Una batalla tras otra’.

Al recibir el premio Anderson recibió agradeció al productor Michael DeLuca por hacer posible sus deseos como creador a lo largo de su carrera.

«Hace unos 25 o 30 años, entró en mi vida y quiso ser mi defensor, y él solo me ha apoyado a mí y a las películas que he querido hacer», dijo Thomas Anderson.

Además de Guillermo del Toro, Anderson también competía contra Ryan Coogler (‘Los pecadores ‘); Jafar Panahi ‘Un simple accidente’) ; Joachim Trier (Valor sentimenta ‘) y Chloé Zhao (‘Hamnet’).

‘Una batalla tras otra’, que sigue la historia de un exrevolucionario que intenta rehacer su vida y proteger a su hija adolescente, lidera la 83ª edición de los Globos de Oro con nueve nominaciones. EFE

