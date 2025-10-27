Paz felicita a Miliei «por el triunfo» en las elecciones legislativas de Argentina

2 minutos

La Paz, 27 oct (EFE).- El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, felicitó este lunes «al pueblo de Argentina por la «excelente jornada democrática» y a su mandatario, Javier Milei, «por el triunfo» en las elecciones legislativas, realizadas en la víspera.

«Felicito al pueblo de Argentina por la excelente jornada democrática, y al gobierno del presidente @jmilei por el triunfo que confirma el apoyo de los argentinos a su gestión», publicó Paz en su cuenta de X.

Manifestó que como presidente electo de Bolivia, espera que «nuestros países refuercen sus relaciones bilaterales por el bien de nuestros compatriotas y de la región».

«¡Vienen tiempos mejores!», finalizó Paz, quien el pasado 19 de octubre ganó al expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) en una inédita segunda vuelta presidencial y se consolidó como presidente electo del país andino, que será juramentado el próximo 8 de noviembre.

El presidente argentino obtuvo en el domingo un fuerte respaldo electoral en unos comicios legislativos que le permitieron obtener apoyos clave en el Congreso para avanzar con sus reformas y profundizar el plan de ajuste que impulsa desde su asunción en diciembre de 2023.

El partido del mandatario, La Libertad Avanza (LLA), obtuvo más del 40 % de los votos y aumentó de forma significativa su representación en el Congreso: pasó de 37 a 93 escaños en la Cámara de Diputados, sobre un total de 257, y de seis a 19 bancas en el Senado, sobre un total de 72.

Tras el triunfo de Paz en la segunda vuelta, Milei lo felicitó a través de sus redes sociales y expresó que «Bolivia va a ingresar nuevamente al mundo libre, con un rumbo orientado a la apertura económica, al combate a la corrupción y a la inseguridad, y al fin de la era del despilfarro del Estado”.

El Gobierno de Luis Arce del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) se mantuvo alejado del Gobierno de Milei por diferencias ideológicas, mientras que fue muy cercando a los gobiernos ‘kirchneristas’.EFE

drl/eb/nvm