Peña cesa al ministro de Economía para la segunda fase de su mandato

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Asunción, 31 mar (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, cesó este martes al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, dentro de una serie de cambios en su Gobierno tras cumplir la mitad de su mandato de cinco años y cuando el país ha emprendido una serie de ajustes fiscales.

Así lo dio a conocer en una conferencia de prensa el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, quien indicó que el actual asesor económico presidencial, Juan José Galeano, asumirá como ministro interino.

El portavoz también explicó que, con la gestión del ministro saliente, la economía del país se expandió 4,2 % en 2024 y 6,6 % en 2025 pero dijo que el «segundo tiempo» de la Administración de Peña precisa de habilidades y competencias «muy específicas» en el área económica.

A mediados de marzo, Fernández Valdovinos había señalado que el país aplicaría una «economía de guerra» en la parte fiscal por la caída de los ingresos en la recaudación tributaria, al tiempo que llamó a las instituciones del Estado a «apretarse los cinturones».

Paraguay, que prevé un crecimiento de su economía del 4,2 % este año, tiene una deuda pública que ascendía en enero pasado a 20.522,7 millones de dólares, equivalente al 36,4 % del producto interior bruto, y un déficit fiscal que cerró en 2025 1.047 millones de dólares, un 2,0% del PIB, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas.

A mediados de mes, Fernández Valdovinos sufrió un revés cuando el Congreso aprobó una reforma a la ley del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público -conocido como la ‘caja fiscal’- que flexibilizó la propuesta de su cartera, en medio del amplio rechazo de los funcionarios del Estado y de concurridas manifestaciones convocadas por sindicatos de maestros. EFE

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