Peña dice que es «principal negociador» de Paraguay en nuevo acuerdo con Brasil por Itaipú

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Asunción, 26 mar (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó este jueves que funge como «el mayor y principal negociador» del equipo técnico de su país que acuerda con Brasil las nuevas condiciones para el Anexo C del Tratado de Itaipú, que fija las bases financieras y de prestación de servicios de electricidad de la represa binacional.

«Yo soy el mayor y el principal negociador, estamos trabajando en eso», dijo Peña a periodistas durante un recorrido para supervisar obras en escuelas públicas de Asunción, la capital de Paraguay.

El Anexo C indica que cada país tiene derecho al 50 % de la energía generada por la hidroeléctrica Itaipú Binacional, pero aclara que si una de las partes no utiliza toda su cuota, deberá vender el excedente al otro socio a precios preferenciales.

Este apéndice, según el Tratado de Itaipú, debía revisarse pasados 50 años de su entrada en vigor, fecha que se cumplió en agosto de 2023.

Desde hace años, Paraguay ha planteado una modificación de este apartado, al considerar que vende su excedente de energía a Brasil a un precio muy inferior al del mercado y que podría exportarlo a otros países a valores más competitivos.

Peña dijo hoy que habló de las negociaciones por el Anexo C con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, cuando participó en la reunión preparatoria de la COP15 sobre conservación de especies que se celebró el pasado domingo en Mato Grosso del Sur.

«Tuvimos una gran reunión con el presidente Lula el domingo, fueron varias horas de conversación. Al mismo tiempo que compartimos en el evento sobre las especies migratorias, también hablamos de la importancia de este vínculo», agregó.

Asimismo, respondió a periodistas que su Gobierno «jamás» tendrá una postura entreguista en esta negociación.

En mayo de 2024, ambos Gobiernos decidieron elevar las tarifas pagadas por Brasil para los próximos tres años, hasta los 19,28 dólares por kilovatio mes -frente a los 16,71 dólares por kilovatio/mes establecidos para 2023- y llegaron a un principio de acuerdo sobre el Anexo C, según el cual Paraguay podrá vender «libremente» el excedente de su energía al mercado libre brasileño, regulado o no regulado.

Paraguay suspendió las negociaciones en abril del año pasado después de que Brasil admitiera que su agencia de inteligencia organizó en 2022 una operación de espionaje contra su vecino.

Itaipú, con 20 unidades generadoras y 14.000 megavatios, es la tercera hidroeléctrica más potente del mundo, por detrás de las chinas Tres Gargantas y Baihetan.

La central suministra alrededor del 86 % del mercado eléctrico de Paraguay, y el 9 % de Brasil.EFE

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