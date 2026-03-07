Peña dice que Paraguay asume «rol activo» contra el crimen al integrar coalición de Trump

Miami (EE.UU.), 7 mar (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, aseguró este sábado que su país asumirá un «rol activo» para combatir el crimen transnacional al integrar la nueva coalición militar en Latinoamérica contra los carteles que anunció su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en una cumbre de mandatarios de derecha en Miami.

«Con este paso histórico, Paraguay asume un rol activo frente al crimen organizado transnacional. Estoy convencido de que un hemisferio seguro es la base para garantizar la paz y proteger el futuro de todas las familias paraguayas», afirmó Peña en la red social X tras participar en la reunión.

Peña, uno de los invitados a esta cita que reunió a otros 11 líderes latinoamericanos ideológicamente afines con Trump, reafirmó además su «compromiso inquebrantable con la seguridad regional» y la de Paraguay.

Durante la cumbre celebrada en un campo de golf de Trump en Florida, el republicano firmó la proclamación que crea el ‘Escudo de los Américas’, cuyo objetivo es, según dijo, usar «fuerza militar letal para destruir» a los carteles.

A la cumbre no fueron invitados los líderes progresistas de las dos mayores economías latinoamericanas, Brasil y México, ni de Colombia, un histórico aliado de Washington en la lucha contra el narcotráfico.

Participaron también en el encuentro los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chaves; República Dominicana, Luis Abinader; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Irfaan Ali; Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura; Panamá, José Raúl Mulino, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

Igualmente asistió el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien será investido el próximo miércoles.

Tras la cumbre, Peña mantuvo una reunión con el subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, con quien revisó la agenda de cooperación bilateral en áreas como seguridad, comercio, inversiones, innovación y transferencia de tecnología.

El viernes, a su llegada a Miami, el líder paraguayo fue recibido por el comandante del Comando Sur de EE.UU., el general Francis L. Donovan, con quien dialogó sobre «temas estratégicos», con énfasis en «el fortalecimiento de la seguridad hemisférica», informó la Presidencia en Asunción.

«Desde el Gobierno del Paraguay seguimos trabajando estrechamente con nuestros aliados para garantizar la defensa, la paz y el bienestar de nuestros compatriotas», añadió la nota.

Los Gobiernos de Paraguay y Estados Unidos han estrechado sus lazos con la firma en diciembre pasado del Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), que establece las pautas para una cooperación amplia en materia de seguridad y regula la presencia de militares estadounidenses en el país suramericano.

El SOFA, aprobado el miércoles por el Senado de Paraguay que derivó el texto a la Cámara de Diputados, «no autoriza bases militares permanentes, no elimina responsabilidades y no vulnera la soberanía nacional», según el canciller paraguayo Rubén Ramírez.EFE

