Peña dice que su Gobierno está dispuesto a apoyar en un proceso de transición en Venezuela

2 minutos

Asunción, 8 ene (EFE).- El mandatario de Paraguay, Santiago Peña, aseguró este jueves que su Gobierno está dispuesto a apoyar en un eventual proceso de transición en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de EE.UU. en el país petrolero, y dijo estar para ello en conversación «con varios presidentes».

«Estoy hablando con varios presidentes de la región de cómo podemos colaborar para una transición donde Paraguay, por supuesto, tiene mucho que compartir», señaló el gobernante a periodistas tras participar en una ceremonia de inauguración de obras para las Fuerzas Militares en el departamento del Guairá (este).

Peña recordó que en febrero próximo se cumplirán 37 años del golpe militar que puso fin a 35 años de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), y permitió, según el jefe de Estado, «que el Paraguay inicie su camino hacia una democracia».

El gobernante lamentó una «incursión militar en suelo suramericano», en referencia a la operación relámpago de Washington bautizada como ‘Resolución Absoluta’ en la que Maduro fue detenido el sábado pasado junto a su esposa, Cilia Flores, aunque admitió que no veía «otra alternativa».

El mandatario afirmó que su país levantó su «voz de protesta» en julio de 2024, cuando, aseguró, «no se respetaron los resultados de las elecciones en Venezuela», en las que se proclamó ganador a Maduro pese a la denuncia de «fraude» formulada por la oposición.

«Paraguay ha sido una de las voces más fuertes en contra del régimen de Nicolás Maduro», añadió Peña, al señalar que su Gobierno reconoció al líder opositor Edmundo González Urrutia «como el genuino ganador» de esos comicios.

Al reaccionar a la operación estadounidense, Peña dijo el sábado que la captura de Maduro «solo puede ser una buena noticia», y llamó a priorizar las vías democráticas para dar paso a un «cambio del régimen».

En línea con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, Paraguay declaró en agosto pasado al denominado Cartel de los Soles como una «organización terrorista internacional».

Venezuela rompió relaciones con Paraguay en enero de 2025 después de que Peña reconoció a González Urrutia como «ganador» de las elecciones presidenciales del 28 de julio de ese año 2024, y llamara al país petrolero a retornar a la senda democrática.EFE

nva/lb/nvm