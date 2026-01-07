Peña promulga reforma a ley que regula transporte en Paraguay y limita derecho a huelga

Asunción, 7 dic (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó este miércoles la reforma a la ley que regula la prestación del servicio de transporte en el país, una acción que los trabajadores de este sector rechazan al considerar que vulnera su legítimo derecho a la huelga.

La nueva versión de la ley establece como “imprescindible” la prestación del servicio, un extremo que limita los llamados a huelga, y obliga a las empresas a garantizar, como mínimo, la circulación del 60 % de las unidades en casos de huelga.

De igual forma, introduce la revisión de algunas rutas y compromete a los prestadores a mantener una flota moderna, cuya antigüedad debe ser inferior a los 15 años.

Al firmar la modificación de la norma, Peña afirmó que el Estado dio «un paso gigante» para saldar la «deuda histórica» que mantiene con los paraguayos que padecen la irregular prestación del servicio de transporte.

«La prestación del servicio de transporte tiene que ser no solamente continua, tiene que ser también obligatoria. Los empresarios que van a entrar o que van a permanecer dentro del sistema de transporte público, tienen que saber que este servicio es imprescindible», dijo Peña.

El gobernante apuntó que la reforma de la ley ordena el cumplimiento de «horarios, recorridos y frecuencias» de los autobuses, así como las «sanciones económicas automáticas ante los incumplimientos» de estas disposiciones.

Asimismo, Peña afirmó que la reforma ayudará a consolidar a Paraguay como «una sede confiable» para la celebración de «grandes eventos deportivos, conciertos masivos y exposiciones internacionales».

«Y para ser verdaderamente anfitriones de primer nivel, nuestra infraestructura de servicio debe estar a la altura global y a la altura de las necesidades de los ciudadanos», agregó.

Por su parte, el presidente de la Federación de Trabajadores de Transporte de Paraguay (Fetrat), Gerardo Giménez, dijo a EFE: «Vamos a solicitar a la CSJ que declare la inconstitucionalidad de la reforma».

También, consideró «muy grave» que la herramienta «violente» el derecho al paro como forma de protesta y vaya en contravía del derecho a la huelga que establecen la Constitución y los convenios firmados por el país con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A mediados de diciembre, gremios de conductores del transporte público de Asunción, la capital de Paraguay, llamaron a un paro de dos días para exigir a Peña que vetara la reforma de la herramienta.

Pero esta huelga tuvo un acatamiento inferior al 20 % de los transportistas, según datos del Gobierno paraguayo, que entonces mitigó las dificultades del paro con la puesta en circulación de unos 200 buses y vehículos, algunos de instituciones públicas y otros contratados, para que los usuarios se movilizaran de forma gratuita.

Con todo, la Fetrat calificó esta huelga como «un éxito» y adelantó que denunciará ante la OIT la vulneración del derecho a la huelga. EFE

