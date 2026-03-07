Peña se reúne con Kast y se comprometen a avanzar en proyectos estratégicos de integración

Miami (EE.UU.), 7 mar (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, se comprometieron este sábado en una reunión en Miami a avanzar en proyectos estratégicos de integración como el corredor vial bioceánico y a potenciar el comercio y las inversiones.

El encuentro entre Peña y Kast se dio en el marco de la cumbre ‘Escudo de las Américas’ que tuvo lugar este sábado en Miami convocada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y la participación de más de una decena de mandatarios de derecha de latinoamérica.

«Estamos comprometidos en avanzar juntos en proyectos estratégicos como el Corredor Bioceánico, la integración digital, y en seguir potenciando el comercio y las inversiones chilenas en nuestro país», dijo Peña la red social X, quien ha confirmado su asistencia a la investidura de Kast, el próximo 11 de marzo, según la Cancillería de Chile.

El Corredor Bioceánico Vial es un trazado que permitirá unir el centro oeste de Brasil, el Chaco paraguayo, las provincias argentinas de Salta y Jujuy con los puertos del norte de Chile, Antofagasta, Mejillones e Iquique.

Peña indicó que juntos trazaron los objetivos de la agenda bilateral y dialogaron sobre los desafíos de la integración regional, en vista de que Paraguay ejerce la presidencia semestral del Mercosur (integrado también por Brasil, Argentina y Uruguay), del que Chile es Estado asociado desde 1996.

El exdiputado ultracatólico, de 60 años, sucederá en el cargo al progresista Gabriel Boric y se convertirá en el primer mandatario de extrema derecha y en el primer defensor del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) en llegar al poder en democracia en Chile.

Una docena de jefes de Estado o de Gobierno han confirmado su asistencia a la ceremonia de investidura, entre ellos el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Javier Milei, y Ecuador, Daniel Noboa, informaron en febrero pasado fuentes oficiales chilenas. EFE

