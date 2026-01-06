Peñarol comienza su pretemporada con el retorno del goleador Abel Hernández y sin Arezo

Montevideo, 6 ene (EFE).- El Peñarol uruguayo comenzó este martes su pretemporada con el recientemente incorporado Abel Hernández entre los 32 convocados a los trabajos y sin el atacante Matías Arezo, cuya continuidad por el momento no está confirmada.

Goleador de la última Liga Uruguaya con Liverpool, Hernández retornó días atrás al Aurinegro y ya se puso a las órdenes de Diego Aguirre, quien anteriormente lo dirigió en Peñarol y en la selección sub-20 de Uruguay.

El futbolista de 35 años es uno de los cinco refuerzos confirmados hasta el momento por Peñarol. Los otros son los porteros Sebastián Britos y Washington Aguerre, el defensor Franco Escobar y el delantero Facundo Batista.

Todos ellos estuvieron presentes en el primer día de pretemporada, donde los futbolistas trabajaron en el Complejo Deportivo Washington Cataldi, conocido como Los Aromos y ubicado a las afueras de Montevideo.

Dentro del grupo de 32 jugadores que se entrenaron bajo las órdenes de Aguirre también estuvieron Leonardo Fernández y el capitán Maximiliano Olivera.

Esta semana, los jugadores trabajarán tanto el miércoles como el viernes en doble horario, al tiempo que el jueves lo harán solo en horas de la tarde. Mientras tanto, descansarán el sábado y retornarán el domingo por la mañana.

El próximo 12 de enero, Peñarol hará su debut ante Central Español en la Copa de la Liga AUF un torneo amistoso reúne a los 16 equipos que disputarán la Liga Uruguaya.

En tanto, el 17 de enero se enfrentará al argentino River Plate en un amistoso enmarcado en la Serie Río de la Plata y el 22 de enero se medirá en un nuevo amistoso al chileno Colo Colo.

El primero de estos encuentros será en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, ubicado a minutos de la ciudad de Punta del Este, mientras que el segundo será en el estadio Centenario o en el Campeón del Siglo.

Tras caer en la final de la última Liga Uruguaya frente a Nacional, Peñarol buscará en 2026 conquistar nuevamente una Liga Uruguaya, al tiempo que también estará en la fase de grupos de la Copa Libertadores. EFE

