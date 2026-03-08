The Swiss voice in the world since 1935
Peñarol deja dos puntos por el camino al empatar con Danubio

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Montevideo, 7 mar (EFE).- Peñarol no pudo repetir lo hecho una semana atrás en el Clásico, en el que ganó por 0-1 a Nacional, y este sábado dejó dos puntos por el camino al igualar 1-1 con Danubio en un encuentro enmarcado en la quinta fecha del Torneo Apertura uruguayo.

De esta forma, el Aurinegro llegó a diez puntos y se mantuvo en lo más alto de la clasificación, aunque cinco equipos pueden igualarlo y uno tiene la posibilidad de superarlo.

En el estadio Campeón del Siglo, el visitante pegó primero y se puso en ventaja a los nueve minutos gracias a un tanto de Enzo Cabrera.

Peñarol pudo sellar el empate a los 77 minutos, cuando el colombiano Luis Miguel Angulo aprovechó un error del meta Mauro Goicoechea y empujó el balón al fondo de la portería para decretar el 1-1 final.

Más allá del resultado, el conjunto de Diego Aguirre sufrió dos importantes bajas en los 90 minutos: la del central Nahuel Herrera y la del lateral Diego Laxalt. Por el momento se desconoce cuánto tiempo estarán fuera de las canchas.

Con tres triunfos, una caída y una igualdad, Peñarol llegó a diez puntos, los mismos que acumula Deportivo Maldonado luego de empatar 0-0 con Montevideo Wanderers.

En otro de los encuentros disputados por la quinta fecha, Progreso y Albion igualaron 2-2 con tantos de Nicolás Fernández y Mauro Martín para el local y de Francisco Ginella y Álvaro López para la visita.

Este domingo, la etapa continuará con otros tres partidos: Racing-Cerro, Defensor Sporting-Central Español y Juventud-Nacional.

En este último, el Tricolor tratará de volver a la victoria luego de una dura caída en el Clásico que el domingo pasado disputó en casa frente a Peñarol.

Del otro lado, Juventud seguramente afrontará el juego con un equipo alternativo, teniendo en cuenta que el próximo Jueves buscará sellar en Colombia su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Este lunes, la etapa llegará a su final con los juegos en los que Cerro Largo recibirá a Montevideo City Torque y Liverpool visitará a Boston River. EFE

scr/laa

