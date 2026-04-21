Peñarol empata y deja puntos en el camino en su lucha por el Apertura uruguayo

1 minuto

Montevideo, 20 abr (EFE).- Peñarol empató este lunes 2-2 ante el Juventud, un resultado que lo aleja del Racing, líder del Torneo Apertura del fútbol uruguayo, en el partido que cerró la duodécima jornada.

Pese a que el conjunto de Las Piedras, que ofició como visitante, tomó la ventaja en dos oportunidades producto de las anotaciones de Renzo Rabino y Fernando Mimbacas, el equipo aurinegro se repuso y logró la paridad con tantos de Abel Hernández y Leandro Umpierrez.

Con el empate, Peñarol dejó dos valiosos puntos en el camino y se ubicó junto al Deportivo Maldonado con 23 unidades detrás del Racing, que encabeza la tabla de posiciones con 27 enteros.

En otro resultado de este lunes, Boston River superó por la mínima diferencia a Cerro Largo con gol de Francisco Bonfiglio para darle a su equipo su cuarto triunfo del torneo y sumar 14 tantos.

La decimotercera jornada del Apertura uruguayo se iniciará el 24 de abril con el partido entre Montevideo City Torque y Boston River. EFE

rmp/gbf