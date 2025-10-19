Peñarol gana y da un paso más hacia el título del Clausura uruguayo

Montevideo, 19 oct (EFE).- Peñarol derrotó con comodidad por 3-0 al Montevideo Wanderers y dio un paso más hacia la conquista del Torneo Clausura del fútbol uruguayo a falta de tres fechas para la definición.

Maximiliano Olivera, Matías Arezo y Maximiliano Silvera fueron los encargados de darle los tres puntos al equipo carbonero, que con este triunfo se acerca a cinco puntos de Nacional en la Tabla Anual.

En tanto, el Wanderers sumó su quinta derrota consecutiva con la que se ubica en el fondo de la tabla con solo cinco unidades.

Precisamente, Nacional no le pierde la pisada al conjunto carbonero al derrotar al Miramar Misiones con pizarra de 3-1 con doblete de Maximiliano Gómez y uno más del venezolano Rómulo Otero, mientras que por la visita descontó Mauricio Gómez.

Por su parte, el Defensor Sporting supo despachar en calidad de visitante el Progreso en partido que finalizó con marcador de 2-3 con dos tantos de Diego Abreu y uno de Augusto Cambón.

Por los locales anotaron Franco y Nahuel López.

Con esta victoria el equipo violeta se ubica en la tercera casilla a dos unidades de Nacional y cuatro de Peñarol.

En otros escenarios, el Cerro también hizo los deberes como visitante el superar al Montevideo City Torque con pizarra de 1-2 en ofensiva encabezada por Sebastián Cáceres y Enzo Larrosa con descuento para los locales de Pablo Siles.

River Plate y Cerro Largo igualaron a un gol por bando con Rodrigo Pollero y Franco Rossi como protagonistas, respectivamente, mientras que Boston River y Danubio no se hicieron daño y firmaron el empate a cero goles.

La jornada culminará este lunes con los partidos Racing vs. Juventud y Plaza Colonia vs. Liverpool. EFE

