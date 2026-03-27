Peñarol-Racing: 90 minutos para decidir quién lidera el Apertura

3 minutos

Montevideo, 27 mar (EFE).- El encuentro que Peñarol y Racing disputarán este domingo en casa del equipo aurinegro decidirá en la novena jornada del Torneo Apertura uruguayo quién entrará a la recta final de ese certamen en lo más alto de la clasificación.

Único líder con 19 unidades acumuladas, el equipo dirigido por Diego Aguirre buscará aprovechar su localía para encadenar su cuarta victoria consecutiva y de esa forma sumar tres puntos.

Del otro lado, Racing intentará reponerse del empate frente a Progreso y llevarse un triunfo que le permitiría llegar a 20 unidades.

El Aurinegro afrontará el encuentro con la posible vuelta del capitán Maximiliano Olivera al once inicial, mientras que es un hecho que Matías Arezo regresa al equipo titular, luego de haber saltado desde el banquillo en el juego ante Boston River.

También el domingo, Progreso recibirá a Liverpool, Albion visitará a Defensor Sporting y Juventud se enfrentará a Boston River.

En ese último juego, el equipo dirigido por el argentino Sebastián Ariel Méndez buscará levantar cabeza luego de un mal comienzo en el Torneo Apertura que lo llevó a la última posición.

En los primeros meses del año, Juventud mostró su mejor versión en el plano internacional, donde avanzó dos rondas en la Copa Libertadores al eliminar al ecuatoriano Universidad Católica y al paraguayo Guaraní. Luego cayó frente a Independiente Medellín, pero selló su boleto a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, no pudo repetir en lo local, donde apenas ganó un partido de ocho posibles y cierra la clasificación con solo cuatro enteros.

Este sábado, Nacional buscará en el segundo partido de Jorge Bava como entrenador su segunda victoria consecutiva, luego de un estreno con goleada frente a Cerro Largo.

En esta oportunidad visitará a Montevideo City Torque en un juego que no podrá afrontar con los mismos once que ganaron el último partido tras la lesión de Camilo Cándido. El lateral se desgarró y será reemplazado por Federico Bais.

Ese mismo día, Montevideo Wanderers recibirá a Cerro en un partido en el que ambos equipo pondrán en juego puntos importantes pensando en la Tabla del Descenso, donde ocupan dos de los últimos tres puestos.

Finalmente, la fecha terminará el lunes con los partidos Cerro Largo-Danubio y Central Español-Deportivo Maldonado.

– Encuentros de la novena jornada del Torneo Apertura:

28.03: Montevideo Wanderers-Cerro, Montevideo City Torque-Nacional.

29.03: Progreso-Liverpool, Juventud-Boston River, Defensor Sporting-Albion, Peñarol-Racing.

30.03: Cerro Largo-Danubio, Central Español-Deportivo Maldonado. EFE

scr/og