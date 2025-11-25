Peñarol rescinde el contrato de Diego García, condenado en Argentina por violación

Montevideo, 25 nov (EFE).- El uruguayo Peñarol ejecutará «de manera inmediata» la rescisión del contrato del futbolista Diego García, quien este martes fue condenado por la Justicia de Argentina a seis años y ocho meses de prisión, por un delito de abuso sexual agravado por acceso carnal.

Así lo anunció el Aurinegro en un comunicado en el que apuntó que, tras el fallo judicial del Tribunal Oral de Primera Instancia de la ciudad de La Plata, finalizó el contrato, «tal como estaba estipulado».

García fue condenado este martes por el delito de abuso sexual agravado por acceso carnal, por la violación de una mujer en 2021, durante su paso por Estudiantes de La Plata, ciudad en la que fue detenido inmediatamente después de la lectura de su condena.

Hasta que la condena quede firme en una instancia judicial superior, García permanecerá en detención domiciliaria, según informó a la Agencia EFE su abogado, Diego Bandín, que precisó que el futbolista permanecerá por el momento en La Plata.

El exjugador del ‘Pincha’, en donde se desempeñó de 2019 a 2022, fue condenado por el juez Ezequiel Medrano por el delito de «abuso sexual con acceso carnal» contra Clara Bulacio, deportista que en febrero de 2021 acusó al futbolista de conducirla a un baño, golpearla y violarla durante una residencia de verano en las instalaciones de entrenamiento en el club.

García fue titular el domingo en la primera final de la Liga Uruguaya 2025, en la que Peñarol y Nacional igualaron 2-2. EFE

