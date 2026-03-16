Pekín acusa a EE. UU. de usar investigación comercial para «levantar barreras»

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Pekín, 16 mar (EFE).- China criticó este lunes la investigación comercial lanzada la semana pasada por Estados Unidos contra decenas de economías, incluida la china, por supuestas prácticas relacionadas con el trabajo forzoso, y acusó a Washington de utilizar ese mecanismo para «levantar barreras comerciales».

En un comunicado publicado este lunes, el Ministerio de Comercio de China señaló que la investigación abierta por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 constituye una medida «unilateral, arbitraria y discriminatoria» que responde a un «típico proteccionismo».

La cartera afirmó que Washington «ha fabricado hechos» en el pasado para imponer restricciones comerciales a productos chinos alegando trabajo forzoso y defendió que China «se ha opuesto de manera consistentemente» a esa práctica y cuenta con un sistema jurídico laboral para prevenirla y combatirla.

Asimismo, criticó que Estados Unidos no haya ratificado el Convenio sobre el Trabajo Forzoso de 1930 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mientras, según Pekín, utiliza ese argumento como herramienta política en el comercio internacional.

La investigación estadounidense, anunciada el pasado jueves, examinará si las políticas o prácticas de alrededor de 60 economías, entre ellas China, la Unión Europea, Japón o India, generan condiciones comerciales consideradas injustas o perjudiciales para la industria estadounidense.

Según Pekín, la apertura de este procedimiento pretende «construir barreras comerciales» y amenaza con «perturbar gravemente el orden del comercio internacional» y la estabilidad de las cadenas globales de suministro.

El Ministerio de Comercio indicó que ya ha trasladado protestas formales a Washington y advirtió de que China «seguirá de cerca el desarrollo de la investigación» y se reserva el derecho de adoptar «todas las medidas necesarias» para proteger sus intereses.

La reacción llega además después de que Washington anunciara una investigación separada sobre el exceso de capacidad industrial en varias economías, entre ellas la china, a raíz de la reciente decisión del Tribunal Supremo estadounidense que limitó parte del marco jurídico utilizado por la Administración de Donald Trump para imponer aranceles a China, lo que ha llevado a Washington a explorar nuevas herramientas comerciales.

Delegaciones de ambos países mantienen entre este domingo y este lunes en París una nueva ronda de negociaciones económicas y comerciales encabezadas por el viceprimer ministro chino He Lifeng y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Estas conversaciones buscan preparar la prevista visita de Trump a Pekín a finales de marzo para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, un viaje avanzado por la Casa Blanca pero no confirmado todavía por las autoridades chinas. EFE

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