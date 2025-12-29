Pekín critica la «demolición forzada» de un monumento chino en el Canal de Panamá

China criticó fuertemente el lunes la demolición de un monumento ubicado en la entrada del Canal de Panamá, el cual simbolizaba la amistad entre los dos países y las contribuciones de Pekín en la vía interoceánica.

El monumento fue derribado el sábado por orden de la alcaldía de Arraiján, una localidad cercana a la entrada del canal en el Pacífico, en medio de las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reducir la presencia del gigante asiático en esta vía que conecta a los océanos Atlántico y Pacífico.

«China deplora la demolición forzosa por parte de las autoridades locales competentes en Panamá de un monumento a las contribuciones chinas al Canal de Panamá», indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de China en un comunicado publicado en X.

«El monumento se erigía como testigo y memorial de la tradicional amistad entre China y Panamá, y de la enorme contribución de los trabajadores chinos que cruzaron los mares hacia Panamá en el siglo XIX para ayudar a construir el Ferrocarril de Dos Océanos y el Canal de Panamá», señaló la nota.

La alcaldía panameña afirmó que el monumento, construido en 2004, fue retirado porque presentaba daños estructurales que suponían un «riesgo».

El propio presidente panameño, José Raúl Mulino, dijo este domingo que «no hay justificación alguna para la barbaridad cometida» y remarcó que es un «acto de irracionalidad imperdonable».

La indignación -a la que se sumaron expresidentes y líderes políticos panameños- llevó al gobierno de Mulino a ordenar la «inmediata restauración del monumento en su mismo lugar», en coordinación con la comunidad china en Panamá.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha lanzado amenazas de retomar el control del canal, al alegar que Pekín tiene mucha influencia en sus operaciones.

Estados Unidos y China son los principales usuarios del canal, de 80 kilómetros y que mueve el 5% del comercio marítimo mundial.

La vía estuvo bajo control estadounidense entre 1914 y 1999, cuando pasó a manos panameñas.

En medio de las amenazas para retomar su administración, Trump exige a Panamá condiciones preferenciales para su uso por parte de embarcaciones estadounidenses.

Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong, opera dos puertos en el Pacífico y el Atlántico, pero ha acordado venderlos a BlackRock, que tiene sede en Estados Unidos.

