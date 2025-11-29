Pekín pide respaldo británico al principio de ‘una sola China’ en plena disputa con Japón

Pekín, 29 nov (EFE).- China pidió al Reino Unido que mantenga firmemente el principio de ‘una sola China’ y contribuya a “salvaguardar los logros de la victoria de la Segunda Guerra Mundial”, en un momento en que Pekín eleva la presión diplomática internacional para contrarrestar las recientes declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre una posible intervención militar en Taiwán.

Durante una reunión en Pekín con el asesor de Seguridad Nacional del primer ministro británico, Jonathan Powell, el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, aprovechó para exponer la postura china sobre la disputa con Japón, que Pekín considera agravada por los comentarios de Takaichi sobre una posible intervención nipona en una crisis en el Estrecho, informó la Cancillería china en un comunicado emitido este viernes por la noche.

La reunión se inscribe en una ofensiva diplomática más amplia, que esta semana incluyó una llamada de Wang al asesor diplomático francés Emmanuel Bonne y los contactos recientes entre Xi Jinping y Donald Trump, en los que Pekín ha reiterado su rechazo a cualquier implicación externa en la cuestión de Taiwán.

En este contexto, Wang expresó su esperanza de que Londres continúe adhiriéndose al principio de ‘una sola China’, después de exponer la postura china sobre las recientes tensiones con Japón.

Wang subrayó que China y el Reino Unido, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, deben reforzar la comunicación estratégica, aumentar la confianza mutua y resolver sus diferencias “de frente”, preservando la cooperación como “tema dominante” de la relación bilateral.

Según la versión china del encuentro, Powell afirmó que el Gobierno laborista busca desarrollar una relación “coherente, duradera y estratégica” con China, fortalecer el diálogo “a todos los niveles” y promover una cooperación “productiva”. Añadió que China desempeña un papel “indispensable” en la escena internacional.

Ambos abordaron también la guerra en Ucrania y “mantuvieron un intercambio de opiniones” sobre el conflicto, según la Cancillería china, que no ofreció más detalles.

La crisis entre China y Japón se ha intensificado desde que Takaichi afirmó a principios de mes ante la Dieta, el Parlamento japonés, que un ataque chino contra Taiwán podría justificar la movilización de las Fuerzas de Autodefensa niponas.

Pekín respondió convocando al embajador japonés, imponiendo nuevas restricciones al marisco del archipiélago, recomendando a sus ciudadanos evitar viajar a Japón y denunciando el despliegue previsto de sistemas antimisiles nipones cerca de la isla.

Este jueves, el Ministerio de Defensa chino elevó aún más el tono al advertir que Tokio “pagará un alto precio” si “cruza la línea roja” en torno a Taiwán, acusando a Japón de adoptar un enfoque “extremadamente erróneo” al sugerir una posible intervención militar en el Estrecho. EFE

