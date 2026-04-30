Pekín realiza patrullas en atolón en disputa con Manila en medio de maniobras aliadas

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Pekín, 30 abr (EFE).- El Ejército chino realizó este jueves patrullas navales y aéreas en torno al atolón de Scarborough, en el disputado mar de China Meridional, en coincidencia con las maniobras conjuntas de Estados Unidos, Filipinas y otros países aliados en la región.

El Comando del Teatro de Operaciones Sur del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) informó en un comunicado de que las operaciones se llevaron a cabo en las aguas y el espacio aéreo del área, con el objetivo de «salvaguardar la soberanía territorial» y responder a «actos de provocación e intrusión».

El mando castrense señaló además que las fuerzas han intensificado desde abril las patrullas y el estado de alerta en torno al atolón, conocido como Huangyan por Pekín, que considera parte «inherente» de su territorio.

Las patrullas se producen mientras se desarrollan por la zona las maniobras militares Balikatan, que se prolongarán hasta el 8 de mayo y reúnen a más de 17.000 efectivos de Filipinas, Estados Unidos y otros países como Australia, Japón, Nueva Zelanda, Francia y Canadá, con ejercicios terrestres, marítimos, aéreos y cibernéticos.

China ha criticado estas operaciones al considerar que introducen factores de «confrontación» en la región y ha advertido de que la cooperación militar entre países no debe perjudicar la estabilidad regional.

Las patrullas se producen entre tensiones regionales en puntos como Taiwán o el mar de China Meridional, y con la seguridad de Japón, Corea del Sur, Filipinas o Taiwán dependiendo en gran medida de Washington.

Esta es la primera vez que Japón participa activamente en las maniobras, con sus Fuerzas de Autodefensa (Ejército) disparando su misil tierra-superficie Tipo 88, en medio del refuerzo militar impulsado por el Gobierno de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi.

Japón desplegó a comienzos de abril los primeros misiles de largo alcance de fabricación nacional en el sur y el centro del país, lo que le otorga capacidad de contraataque pese a su Constitución pacifista, que fija una política exclusivamente defensiva. EFE

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