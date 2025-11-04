Pekín transmite su pésame por muerte del norcoreano Kim Yong-nam, «viejo amigo» de China

Pekín, 4 nov (EFE).- El Gobierno chino expresó este martes su pésame por el fallecimiento del veterano político norcoreano Kim Yong-nam, figura clave de la diplomacia de Corea del Norte durante décadas y al que Pekín describió hoy como un «viejo amigo» del pueblo chino.

En una rueda de prensa, la portavoz de la Cancillería china Mao Ning recordó que Kim «encabezó delegaciones a China en numerosas ocasiones a lo largo de su vida, contribuyendo significativamente al desarrollo de las tradicionales relaciones de amistad y cooperación entre China y Corea del Norte».

Mao transmitió el «más sentido pésame» de las autoridades chinas por la muerte de Kim.

Kim falleció el lunes a los 97 años a causa de un fallo multiorgánico derivado de un cáncer colorrectal, informó este martes la agencia estatal KCNA.

Kim Yong-nam, nacido en 1928 en una familia involucrada en el movimiento antijaponés, formó parte del aparato estatal norcoreano desde los años cincuenta y desempeñó cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en el Comité Central del Partido de los Trabajadores.

Fue canciller y viceprimer ministro antes de ser nombrado, en 1998, titular del Presídium de la Asamblea Popular Suprema (SPA), el Parlamento norcoreano de mera formalidad, en un puesto que mantuvo hasta 2019, cuando se retiró a los 91 años, y desde el que ejerció como jefe de Estado representativo del país durante décadas.

Kim Yong-nam fue una de las pocas figuras que sirvió bajo las tres generaciones de la dinastía gobernante norcoreana: el fundador Kim Il-sung, su hijo y padre del actual líder, Kim Jong-il, y Kim Jong-un. EFE

