Pena máxima de 30 años a una médica venezolana que criticó a Maduro en WhatsApp

afp_tickers

2 minutos

Un tribunal de Venezuela condenó a la pena máxima a una médica que criticó al gobierno de Nicolás Maduro en un audio de WhatsApp, informaron este lunes a la AFP dos organizaciones defensoras de derechos humanos.

Marggie Orozco, médico general de 65 años, fue condenada a 30 años de cárcel acusada de «traición a la patria, incitación al odio y conspiración».

Orozco fue detenida en San Juan de Colón, en el fronterizo estado Táchira, en agosto del año pasado en plena crisis postelectoral tras la cuestionada reelección de Maduro, explicó la oenegé Justicia, Encuentro y Perdón.

Dirigentes comunitarios afines al chavismo la denunciaron ante las autoridades, luego de criticar en un audio en WhatsApp al gobierno y llamar a «participar en las elecciones del 28 de julio» de 2024, dijo la oenegé.

El comité de derechos humanos del partido Vente Venezuela, de la líder opositora María Corina Machado, detalló que en el audio Orozco se quejaba de la repartición de las bombonas de gas doméstico en la comunidad.

La mujer se encuentra recluida en el Centro Penitenciario de Occidente en Santa Ana en Táchira.

Según las organizaciones, Orozco sufrió dos infartos en los últimos dos años. El más reciente en septiembre de 2024, estando ya detenida.

«Padece depresión crónica tras la dolorosa pérdida de dos de sus hijos, uno víctima de un intento de atraco y otro por un accidente», dijo Justicia, Encuentro y Perdón.

La reelección de Maduro para un tercer mandato consecutivo desató protestas que dejaron más de 2.400 detenidos. Unos 2.000 fueron excarcelados meses más tarde.

Tras las protestas, Maduro pidió a sus simpatizantes denunciar a los «fascistas» a través una aplicación creada para otorgar bonos y alimentos subsidiados. El chavismo suele usar el término para referirse a opositores.

En Venezuela hay unos 882 presos por motivos políticos, según el recuento más reciente de la ONG Foro Penal.

ba/mbj/mvl