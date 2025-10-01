Penas de 12 a 35 años para siete hombres en el caso de una red de explotación sexual infantil en Reino Unido

Siete hombres fueron condenados a penas de entre 12 y 35 años de prisión por violaciones durante cinco años a dos jóvenes convertidas en esclavas sexuales, en el caso de una red de explotación sexual infantil que tuvo mucho eco en Reino Unido.

«Estas dos chicas eran extremadamente vulnerables. Pasaron de mano en mano con fines sexuales y fueron maltratadas, humilladas, envilecidas», declaró el juez Jonathan Seely, del tribunal de Mánchester.

El cabecilla de este grupo, Mohammed Zahid, nacido en Pakistán, fue condenado a 35 años de prisión, la pena más severa.

Zahid vendía lencería en el mercado de Rochdale, cerca de Mánchester, y atraía a adolescentes prometiendo a la chicas alcohol o drogas a cambio de relaciones sexuales.

Durante varias décadas, en varias ciudades inglesas, grupos de hombres, mayoritariamente de origen pakistaní, se ensañaron con niñas y adolescentes, en su mayoría blancas y de entornos desfavorecidos.

Más de un centenar de hombres ya han sido condenados en estos casos de redes de explotación sexual infantil y las víctimas se estiman en varios miles.

La policía y los servicios sociales fueron duramente criticados por haber fracasado en protegerlas.

Durante el juicio, el fiscal Rossano Scamardella contó que los abusos infligidos a las dos jóvenes, que tenían 13 años al inicio de los hechos, duraron de 2001 a 2006.

El fiscal relató que las dos niñas se vieron obligadas a mantener relaciones sexuales «con varios hombres el mismo día», «en apartamentos ruinosos, sobre colchones mohosos» o incluso «en coches, aparcamientos o almacenes abandonados».

Los siete hombres fueron procesados en el marco de la Operación Lytton, una investigación iniciada en 2015 por la policía del Gran Mánchester sobre casos de explotación sexual de menores en Rochdale.

