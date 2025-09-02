The Swiss voice in the world since 1935

Pentágono confirma la destrucción de barco «narcoterrorista» en un «ataque de precisión»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Washington, 2 sep (EFE).- Fuentes del Departamento de Defensa confirmaron a EFE que las Fuerzas Armadas estadounidenses realizaron un «ataque de precisión» contra una embarcación que era operada por una organización designada como «narcoterrorista» en una operación antidrogas cerca de Venezuela.

«Las fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque de precisión contra una embarcación de narcotráfico operada por una organización designada como narcoterrorista», detallaron funcionarios de Defensa de alto nivel, que agregaron que más adelante se publicarán detalles del operativo.

Esta tarde, el presidente estadounidense, Donald Trump, había elogiado al «increíble» jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, quien lo puso al tanto del ataque contra una embarcación supuestamente procedente de Venezuela cargada de drogas, un movimiento confirmado poco después por el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de un mensaje en X.

«Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo eliminamos (el barco)», agregó el mandatario.

«Tal y como informó el presidente de los Estados Unidos hace unos momentos, hoy el Ejército de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un buque con drogas que había partido de Venezuela y que estaba siendo operado por una organización designada como narcoterrorista», escribió Rubio.

EE.UU. ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas que «contaminan» las calles del país norteamericano.

En respuesta, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este lunes que su país enfrenta la que considera la «más grande amenaza que se haya visto» en América «en los últimos cien años» y aseguró que su nación se declararía «en armas» si «fuera agredida». EFE

dte/jmr/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR