Perú acoge primera carrera de ‘chicas caballo’ de Latinoamérica inspirada en anime japonés

Lima, 26 feb (EFE).- Cerca de 400 personas participarán este viernes en Lima en la primera carrera de ‘chicas caballo’ organizada en Latinoamérica, un evento inspirado en la serie de anime japonesa ‘Umamusume: Pretty Derby’, protagonizada por famosos caballos de carrera humanizados bajo la apariencia de chicas jóvenes.

El evento ‘Derby Santorín’, organizado por un grupo de peruanos fanáticos de este anime, tendrá lugar desde las 14.00 hora local (20.00 GMT) en el tradicional Hipódromo de Monterrico, de Lima, que actualmente sigue acogiendo carreras de caballos, y al que se espera que asistan unos 2.000 espectadores, según comenta a EFE el ‘streamer’ Néstor Ponce de León (Bochu), uno de los organizadores.

Las carreras de las ‘uma musume’ (chica caballo, en japonés) se harán con ‘cosplayers’ (disfraz personalizado, en inglés), vestidas a semejanza de las protagonistas de la serie, o bien creadas bajo una propuesta propia que siga la temática de este universo ficticio.

«Ya se cerraron las inscripciones. Había tanta gente que quería correr que hemos tenido que cortar un poco antes (el plazo de inscripción) porque no había espacio», dijo Ponce de León sobre el evento, donde esperan «que tenga la repercusión mediática más grande posible», tras haberse hecho antes carreras similares en Tailandia e Indonesia.

«El objetivo es llegar a la mayor cantidad de gente posible y que el hipódromo esté no solo en los ojos de todo Perú, sino también del mundo», añadió.

Ponce de León, más conocido en redes como ‘Bochu’, explicó que la idea inicial con el hipódromo era realizar un concurso de dibujo, pero al final escaló a «algo más grande», hasta tener «el primer evento de temática ‘umamusume’ de toda Latinoamérica».

«A ‘Umamusume’ se la ha tildado como el salvador de la hípica en muchos lugares. El hecho de que los jóvenes no estuviesen interesados es algo que también estaba pasando en Japón. Es un deporte que se ha quedado en el pasado, (y la serie y posterior videojuego) ha hecho que la juventud se interese en las carreras de caballo», indicó el organizador.

«El hipódromo quiere renovar el público, porque lo que quieren como institución es que la gente vaya y disfrute el momento. Necesitan atraer a nuevos públicos y eso ha generado que tengamos la oportunidad de hacerlo», añadió.

‘Bochu’ aclaró que las carreras de ‘chicas caballo’ «no tienen nada que ver los con ‘therians'», el fenómeno viral de los últimos días con personas que se identifican psicológicamente o espiritualmente con un animal.

«Yo dejo la libertad a que la gente haga lo que mejor la parezca con su vida. Hay que adecuarse a los nuevos tiempos, pero (esto) no tiene nada que ver con ‘therians’. Simplemente son ‘cosplayers’ de una franquicia. Si llega algún therian, mientras esté tranquilo y no haga alboroto, todo bien», bromeó.

El organizador del evento explicó que ‘umamusume’ «es una franquicia que nació con mucho cariño por los mismos japoneses, porque allí todo lo que tenga que ver con la hípica es de mucha cultura, tradicionalismo y cariño hacia los caballos, y decidieron hacer un producto que le rinda honor a eso». EFE

