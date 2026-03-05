Perú alcanza 336 millones de dólares en obras por impuestos en dos primeros meses de 2026

3 minutos

Lima, 5 mar (EFE).- Perú adjudicó obras por 1.149 millones de soles (336,9 millones de dólares) mediante el mecanismo de obras por impuestos (OxI) durante los primeros dos meses de este año, con lo que ya alcanzó el 37 % de su meta anual, informaron este jueves fuentes oficiales.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) señaló en un comunicado que «el desempeño del mecanismo refleja una aceleración en los procesos de adjudicación, impulsada por la continuidad de convocatorias iniciadas en el último trimestre de 2025».

Eso ha permitido que OxI mantenga «un fuerte dinamismo en el inicio de año», ya que hasta febrero se han adjudicado 67 intervenciones bajo esa modalidad, equivalentes al 37 % de la meta anual proyectada de 3.099 millones de soles (908,7 millones de dólares), anotó el organismo.

En ese sentido, solo en febrero pasado se adjudicaron 25 intervenciones por 464 millones de soles (136 millones de dólares), una cifra que representa cerca de tres veces el monto objetivo en el mismo mes de 2025.

Al respecto, la subdirectora de la Dirección de Inversiones Descentralizadas, Dolly Lozano, señaló que el avance registrado en los primeros meses del año confirma que OxI «se consolida como un mecanismo eficiente y predecible para canalizar inversión privada hacia infraestructura pública prioritaria de alto impacto social».

«Estamos observando proyectos de mayor envergadura y una cartera de proyectos diversificada que adelanta el desarrollo para millones de familias a nivel nacional», agregó Lozano.

Proinversión añadió que, en lo que va de este año, los gobiernos regionales han concretado 18 intervenciones de OxI por un total de 544 millones de soles (159,5 millones de dólares), seguidos por los gobiernos de distritos y provincias, con 477 millones de soles (139,8 millones de dólares), y el Gobierno Nacional, con 128 millones de soles (37,5 millones de dólares).

En comparación con 2025, este año cuenta con más intervenciones de mayor envergadura, como centros de alto rendimiento (COAR), rellenos sanitarios e infraestructura de atención de salud, precisó.

El organismo informó que, desde su creación en 2009, el mecanismo ha permitido adjudicar 1.151 intervenciones por 18.175 millones de soles (5.329 millones de dólares), lo que lo ha consolidado «como uno de los principales instrumentos de articulación público-privada para acelerar inversión descentralizada y cierre de brechas en infraestructura a nivel nacional».

La modalidad permite a las empresas adelantar el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar proyectos de inversión pública, un monto que se les devuelve, al término de la obra y de la verificación de los estándares de calidad, mediante certificados que pueden ser utilizados para su declaración de tributos. EFE

