Perú anuncia la liberación de otros dos peruanos que estaban encarcelados en Venezuela

2 minutos

Lima, 28 ene (EFE).- El Gobierno de Perú anunció este miércoles la liberación de otros dos ciudadanos peruanos que se encontraban encarcelados en Venezuela, lo que suma un total de tres hombres liberados desde que el presidente Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos en una operación militar el pasado 3 de enero.

Los dos peruanos excarcelados son Ricardo Meléndez y Arturo Paredes, según anunció en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, difundido en redes sociales.

La Cancillería peruana señaló que la liberación de Meléndez y Paredes se produjo después de diversas gestiones realizadas desde Torre Tagle, la sede de la diplomacia de Perú, que también consiguió la semana pasada la excarcelación y repatriación de Marco Antonio Madrid.

En anteriores comunicados, el Ejecutivo peruano había advertido que el recluso que generaba mayor preocupación era Meléndez al sufrir hipertensión.

Meléndez, de 62 años, un empresario y economista de profesión, fue detenido en octubre de 2024 en el estado de Táchira cuando viajaba al cumpleaños de su suegro, bajo el argumento de que había ingresado al país sin sellar el pasaporte, y durante siete meses no tuvo contacto con su familia, que recién en mayo de 2025 supo que estaba en la prisión El Rodeo I, del estado de Miranda.

Por su parte, Paredes, quien es exalcalde del municipio peruano de Requena, también se encontraba encarcelado en Venezuela tras haber sido detenido, en circunstancias aún no aclaradas, junto a su esposa Marianela Chung. El matrimonio fue condenado en Perú a diez y ocho años de cárcel en 2023 por «desbalance patrimonial».

Tras la liberación de ambos reclusos se están ejecutando las acciones necesarias para brindarles asistencia consular, a cargo de Brasil, que tiene temporalmente delegada la representación diplomática de Perú en Venezuela, debido a que los dos países rompieron sus relaciones en julio de 2024, cuando el Gobierno peruano reconoció como presidente electo al candidato opositor Edmundo González Urrutia.

Al mismo tiempo han comenzado las coordinaciones para que Meléndez y Paredes puedan retornar a Perú como lo hizo Madrid, gracias al apoyo brindado por las autoridades brasileñas y colombianas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores apuntó que mantiene sus esfuerzos para lograr la liberación de los otros ciudadanos peruanos que aún permanecen detenidos en territorio venezolano. EFE

fgg/dub/gpv