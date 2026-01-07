Perú busca que el sector privado «asuma riesgos del manejo» de Petroperú sin privatización

Lima, 7 ene (EFE).- La reestructuración de la petrolera estatal peruana Petroperú busca que el sector privado «asuma los riesgos del manejo», sin privatizar la petrolera, afirmó este miércoles la Agencia de Promoción de la Inversión Privada de Perú (Proinversión).

«La idea es que el privado asuma los riesgos del manejo y no que estos recaigan sobre los recursos de los ciudadanos», declaró el director del proyecto de reestructuración de Petroperú a cargo de Proinversión, Ángel Delgado Flores, en la emisora RPP.

El funcionario descartó «completamente» que la iniciativa contemple una privatización y acotó que «el objetivo es poner en valor los activos de la empresa y realizar un diagnóstico de cada unidad de negocio para restablecer su valor mediante una reestructuración patrimonial».

Delgado remarcó que una gestión efectiva de los activos es «clave» para recuperar el valor de Petroperú y que la refinería de Talara, que fue modernizada hace pocos años con una inversión de más de 6.000 millones de dólares, es el activo más importante de la empresa, por lo que su evaluación tendrá un tratamiento especial.

«Se tendrá un cuidado particular para definir la modalidad de promoción de la refinería de Talara. Para ello se contará con especialistas nacionales e internacionales que ayuden a construir una solución integral para la empresa y sus activos», explicó.

El representante de Proinversión también aseguró que la agencia no tiene competencia sobre las decisiones vinculadas al personal de Petroperú, ya que esta es una responsabilidad exclusiva de los directivos de la empresa estatal.

«Ellos van a tener que hacer una evaluación respecto al dimensionamiento de la empresa y, en función de eso, evaluar todo lo relacionado al tema de personal», sostuvo.

El Gobierno de transición, que preside el congresista derechista José Jerí, ordenó la semana pasada la reorganización de los activos de Petroperú «en uno o más bloques patrimoniales», en los cuales se puede incluir a la refinería de Talara, en la costa norte del país.

Tras conocerse la decisión, la ministra de Economía, Denisse Miralles, afirmó que el Ejecutivo no se plantea privatizar a la petrolera, pero sí abre la posibilidad del ingreso de capitales privados para permitir que supere la crisis financiera que afronta.

Al tercer trimestre de 2025, Petroperú reportaba una deuda acumulada de 5.350 millones de dólares (4.558 millones de euros) y pérdidas acumuladas netas de unos 2.224 millones de dólares (unos 1.900 millones de euros).

Los ingresos de la empresa, que tiene más de 2.600 trabajadores, cayeron de 5.581 millones de dólares en 2022 a 4.009 millones de dólares en 2023 y 3.527 millones de dólares en 2024, mientras que la proyección en 2025 es de obtener 3.846 millones de dólares. EFE

