Perú celebra el 90 aniversario de nacimiento de Vargas Llosa con cine, charlas y teatro

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Lima, 25 mar (EFE).- El Nobel de literatura peruano Mario Vargas Llosa habría cumplido este sábado 28 de marzo 90 años y los peruanos le celebran esta semana con homenajes que van desde el teatro, a un documental, exposiciones, conversatorios y hasta una lectura pública de las obras de escritor, que falleció el 13 de abril de 2025.

El canal estatal TV Perú estrenará este sábado un documental sobre su vida y producción literaria denominado ‘MVLL: Conversación después de La Catedral. La herencia del Nobel’, que hace un recorrido por los espacios que marcaron la obra del escritor, desde el histórico bar ‘La Catedral’ hasta su casa natal en la ciudad de Arequipa.

En la Biblioteca Nacional de Perú, este sábado, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos entregará una medalla póstuma, relanzará el Museo Mario Vargas Llosa y revelará un busto del autor.

Además, el Teatro Municipal de Lima acogerá este martes 31 la representación ‘Mario entre las palabras y la música’, un espectáculo musical y audiovisual impulsado por su entorno más cercano bajo la dirección de uno de los primos del escritor, Luis Llosa.

La Casa de la Literatura, en el centro de Lima, inauguró la semana pasada la exposición fotográfica ‘Varguitas. La verdad de las mentiras’, obra de su hija Morgana Vargas Llosa y también organizó actividades como obras de teatro y conversatorios alrededor de la obra del arequipeño.

Este jueves, se celebrará junto al mar limeño una lectura pública de fragmentos de sus obras, ’90 años 90 minutos’, en el Parque Chino, en el Malecón Cisneros Miraflores, una actividad impulsada por la Municipalidad de Miraflores y la editorial Penguin Random House.

Y un día después, los mismos organizadores convocaron un coloquio con escritores invitados como Jeremías Gamboa, Rosario Yori, María José Caro, Luis Rodríguez Pastor y el dramaturgo Luis Llosa.

Asimismo, el 31 de marzo, la Cancillería peruana junto a la Cátedra Vargas Llosa presentan en el Centro Cultural Inca Garcilaso el evento ‘Mario Vargas Llosa: El Perú imaginado’ que reunirá a diversas autoridades y figuras del mundo cultural peruano «para pensar su legado más allá de la efeméride».

Además, durante este fin de semana, profesionales privados han organizado recorridos turísticos basados en escenarios y puntos del centro de Lima que inspiraron al autor. EFE

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