Perú condena violencia política y envía condolencias a Colombia por muerte de Uribe Turbay

1 minuto

Lima, 11 ago (EFE).- El Gobierno de Perú lamentó este lunes profundamente la muerte del senador colombiano y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, a consecuencia del atentado sufrido en junio pasado, y reiteró su más firme condena a todo acto de violencia o intimidación política.

En un mensaje compartido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en la red social X, el Ejecutivo peruano hizo llegar sus condolencias a los familiares, amigos y correligionarios de Uribe Turbay.

«El Perú reitera su más firme condena a todo acto de violencia o intimidación política que atente contra el derecho del libre ejercicio de participación en democracia y el respeto al Estado de derecho en la región», manifestó.

Uribe Turbay, de 39 años, fue atacado el 7 de junio pasado mientras participaba en un mitin político en Bogotá. Desde entonces permanecía ingresado en la Fundación Santa Fe, donde falleció a la 01:56 de la madrugada (6:56 GMT) de este lunes.

La muerte del senador y precandidato presidencial colombiano, ocurrida la madrugada de este lunes tras más de dos meses de hospitalización por heridas sufridas en un atentado, ha desatado un profundo pesar y mensajes de condena por parte de la clase política de su país e incluso de sus potenciales rivales para las elecciones de 2026. EFE

