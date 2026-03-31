Perú controla una fuga de petróleo provocada «por terceros» en un oleoducto de la Amazonía

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Lima, 31 mar (EFE).- La empresa estatal peruana Petroperú ha controlado una fuga de petróleo «realizada por terceros» en una parte del Oleoducto Norperuano (ONP), en la Amazonía del país, según fuentes oficiales.

De acuerdo con la información oficial de este martes, la fuga de crudo fue provocada por una perforación en la tubería a la altura del kilómetro 393 del ONP (Tramo II), en el distrito de Santa María de Nieva, ubicado en la región de Amazonas.

La empresa ha indicado que durante la mañana de este lunes activó su plan de respuesta ante emergencias mediante equipos especializados de la empresa y contratistas, que lograron cerrar el orificio en la tubería y detener la fuga de crudo.

Ha remarcado que en el lugar se verificó que se trató de una perforación realizada con una herramienta mecánica.

Petroperú también ha anunciado el inicio de las acciones para la ejecución de las labores de primera respuesta, en cumplimiento del Reglamento de Protección Ambiental para Actividades de Hidrocarburos, así como las coordinaciones con las autoridades comunales.

Añade que ha informado al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) sobre estos hechos y ha interpuesto las acciones legales correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Materia ambiental (FEMA).

La petrolera ha precisado que el Tramo II del ONP se encuentra paralizado desde el 12 de julio de 2024 por bajos inventarios de crudo en la Estación 5, ubicada en el distrito de Manseriche, en la región amazónica de Loreto. EFE

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