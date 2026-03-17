Perú dialoga con la empresa emiratí DP World sobre inversiones en el puerto del Callao

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Lima, 16 mar (EFE).- El Gobierno de Perú está dialogando con la empresa emiratí DP World, concesionaria del Muelle Sur del Callao, sobre futuras inversiones que se realizarán para mejorar la competitividad de ese terminal, que forma parte del puerto más importante del país, en la costa de Lima, informaron este lunes fuentes oficiales.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes, realizó una visita técnica al terminal «para conocer el alcance de las inversiones que prevé ejecutar el concesionario» con el objetivo de «fortalecer su capacidad operativa y optimizar la logística en el principal puerto del país», según indicó su despacho en un comunicado.

Reyes agregó que los proyectos planteados por la empresa contemplan la incorporación de nuevo equipamiento y la optimización, ampliación y fortalecimiento de las áreas operativas.

El titular de la cartera de Comercio Exterior y Turismo conversó con los ejecutivos de DP World, de capitales de Dubai, sobre las acciones que buscan mejorar los accesos logísticos y el flujo de vehículos hacia el puerto, ubicado en la provincia del Callao, vecina de Lima Metropolitana.

En la visita técnica también participó el viceministro de Comercio Exterior, César Llona, y la directora de Asuntos Corporativos de DP World, Cristina Lazo.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo destacó que el terminal es administrado bajo la modalidad de asociación público-privada (APP) y actualmente cuenta con una capacidad operativa anual aproximada de 2,7 millones de TEU (capacidad de un contenedor estándar).

En junio de 2024, la entonces presidenta de Perú Dina Boluarte inauguró en el Callao el Muelle del Bicentenario, que requirió de una inversión de 350 millones de dólares de DP World.

La entrada en operaciones de este muelle, que es el más largo del país, con una extensión de 1.050 metros y permite operar hasta tres buques al mismo tiempo, elevó la capacidad portuaria del Callao en un 80 %.

Además del Muelle Sur, especializado en contenedores, el puerto del Callao cuenta con el Terminal Multipropósito Norte, operado por APM Terminals, de capitales daneses y suizos; y un terminal de concentrado de minerales, operado por Transportadora Callao, conformado con capitales de Suiza, Singapur, China y Perú. EFE

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