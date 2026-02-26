Perú entrega los restos óseos de 17 víctimas asesinadas durante el conflicto armado

Lima, 26 feb (EFE).- El Gobierno y la Fiscalía de Perú entregaron los restos óseos de 17 víctimas que fueron asesinadas por el grupo armado Sendero Luminoso y también por el Ejército hace unos treinta años en varios puntos del sur andino del país, como parte de la política de reparación integral de víctimas del conflicto armado interno (1980-2000).

El Ministerio Público detalló este jueves en un comunicado que los restos de las víctimas fueron hallados en fosas comunes tras diferentes matanzas ocurridas en 1983, 1984, 1985 y 1993 por parte de ambos bandos del conflicto.

La entrega se efectuó el miércoles en la basílica catedral Santa María de Ayacucho con la asistencia de autoridades fiscales, religiosas y los familiares de los fallecidos, que ahora, tras el trabajo de identificación, podrán enterrar a sus allegados.

La restitución se efectuó en el contexto de diez investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre los años 1980 y 2000 en las provincias de Huanta, La Mar, Fajardo y Huancasancos.

Los hechos incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos violentos (con armas de fuego, objetos punzocortantes o contundentes) ejercidos por miembros de la Marina de Guerra del Perú, agentes del Ejército del Perú, terroristas de Sendero Luminoso e integrantes de comités de autodefensa.

El conflicto interno que enfrentó al Estado peruano con los movimientos subversivos de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), de ideología maoísta y marxista, respectivamente, causó alrededor de 69.000 muertos entre 1980 y 2000, según el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). EFE

