Perú espera superar los 15.000 millones de dólares en exportación de alimentos en 2026

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Lima, 31 mar (EFE).- Perú espera que sus exportaciones agrícolas marquen un nuevo récord histórico durante 2026, al llegar a unos 15.300 millones de dólares, una expansión de 4,8 % en comparación con los 14.600 millones de dólares del año anterior, informó este martes la Asociación de Exportadores (ADEX) en un comunicado.

Aunque la cifra implicaría un nuevo récord nacional, tras el alcanzado en 2025, el director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX, Edgar Vásquez, remarcó que se trata de «un incremento relativamente moderado».

Vásquez explicó que se dará «como consecuencia de la caída de algunas cotizaciones internacionales, en especial del cacao y el café, que en años recientes alcanzaron niveles elevados debido a la escasez generada por problemas climáticos en países competidores».

El especialista agregó el aumento de la población mundial en los próximos años generará una mayor demanda global de alimentos, lo que puede beneficiar a Perú, debido a la amplia diversificación territorial en la producción agrícola.

Además, detalló que los envíos agrarios peruanos experimentaron en los últimos 26 años un crecimiento promedio anual de 13,3 %.

El representante advirtió, sin embargo, que existen riesgos que pueden influir de forma negativa en este proceso, como el fenómeno climático de El Niño, el alza del precio de fertilizantes, los aranceles impuestos por Estados Unidos, el retraso en la ampliación de infraestructura de riego y de la frontera agrícola, y la coyuntura política del actual proceso electoral en el país.

Por ese motivo, consideró que es necesario fortalecer la competitividad del sector, así como superar las brechas estructurales en logística, los desafíos en productividad y certificaciones, y los protocolos sanitarios aún pendientes.

En los últimos 10 años el comercio global de alimentos registró un crecimiento promedio anual de 7,4 % y Perú se ha destacado en las frutas y hortalizas, al consolidar una posición relevante por sus arándanos, uvas, espárragos, paltas (aguacates), mandarinas y mangos, agregó el organismo.

«Exportamos 565 bienes agrícolas, de los cuales solo cuatro superan los 1.000 millones de dólares», indicó Vásquez antes de señalar que el reto de los empresarios peruanos «es generar condiciones para lograr una escala mayor».

ADEX precisó que Perú es el principal proveedor mundial de arándanos, uvas, espárragos y quinua, y el segundo de paltas, mandarinas, pimiento piquillo, fríjol de palo, nueces amazónicas y pimiento morrón. EFE

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