Perú expresa su solidaridad y condolencias por accidente de trenes en España

Lima, 19 ene (EFE).- El Gobierno de Perú expresó este lunes su sentida solidaridad y condolencias por las 39 víctimas mortales y al menos un centenar de heridos en el accidente ferroviario ocurrido el domingo en España.

«Perú expresa al pueblo y al Gobierno de España su sentida solidaridad por el accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero, que ha ocasionado la pérdida de vidas humanas y dejado personas heridas», compartió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú a través de redes sociales.

«Transmitimos nuestras condolencias a las familias de las víctimas», añadió el mensaje.

La Cancillería peruana también compartió en la publicación el número y los correos de los consulados peruanos en Sevilla, Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para cualquier peruano que pueda requerir asistencia consular.

En la tarde del domingo, un tren de la compañía Iryo, de origen italiano, que había salido de Málaga (sur) con destino a Madrid con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que en ese momento circulaba otro convoy de Renfe, la compañía española, que iba con destino a Huelva (sur), y que también descarriló.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció un luto oficial de tres días a partir de la medianoche, hasta el jueves a la medianoche, por esta tragedia, en los que la bandera nacional ondeará a media asta en todos los edificios públicos.

«Vamos a dar con la verdad, vamos a conocer la respuesta», reafirmó el presidente del Gobierno español, tras visitar el lugar del accidente, y se comprometió ante los ciudadanos a informar «con absoluta transparencia y absoluta claridad», sobre los motivos que causaron el descarrilamiento y choque de dos trenes.EFE

