Perú extiende estado de emergencia en provincia golpeada por minería ilegal

Lima, 30 ene (EFE).- El Gobierno de Perú prorrogó por 60 días el estado de emergencia en la norteña provincia de Pataz para mantener el apoyo de las fuerzas armadas en el combate de la Policía Nacional contra las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal en esa zona del país, según un decreto supremo publicado este viernes.

Durante los próximos dos meses, las fuerzas armadas mantienen el control del orden interno en Pataz y en el vecino Centro Poblado de Chagualito, en el distrito de Cochorco, en la región de La Libertad, de acuerdo al decreto publicado en el diario oficial El Peruano.

Asimismo, se mantiene la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

La prórroga del estado de emergencia también extiende la inmovilización social obligatoria en Pataz desde las 22:00 hora local hasta las 05:00 hora local del día siguiente.

La actuación de las fuerzas armadas y de la Policía Nacional se rige por las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, respecto al uso de la fuerza por parte de los uniformados, y también por el decreto legislativo que regula el uso de la fuerza en la Policía peruana.

Pataz está bajo estado de emergencia en los últimos dos años debido a la presencia de mafias criminales en los socavones donde se extrae oro para comercializarlo en el mercado ilegal, y que han provocado la muerte de un número indeterminado de trabajadores.

Precisamente, el Comando Unificado en Pataz, integrado por fuerzas armadas y la policía, informó este viernes que había rescatado a 29 mineros que estaban secuestrados en la mina Sanone, ubicada en el anexo Pueblo Nuevo, por una banda que buscaba controlar la cadena productiva ilegal, mediante la extorsión y el uso de personal armado en los socavones.

Tras el rescate de los mineros, los delincuentes huyeron hacia las profundidades de la mina empleando explosivos para cubrir su retirada, informó el Ministerio de Defensa. EFE

