Perú ha bloqueado más de 4 millones de celulares para combatir la inseguridad

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Lima, 7 jul (EFE).- Perú ha bloqueado más de cuatro millones de celulares desde abril de 2025, como parte de las medidas que buscan acabar con el mercado negro de venta de teléfonos robados y la inseguridad ciudadana, en un esfuerzo que continuará en julio con el bloqueo de 360.000 aparatos que no figuraban en los registros oficiales.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó este martes que ya se habrán bloqueado en el país más de dos millones de celulares entre enero y julio de 2026, y más de 4,6 millones desde abril del año pasado.

Este martes se han bloqueado los primeros 120.000 celulares del mes, en una acción que se aplica contra teléfonos que no figuran en el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y vinculados a personas que anteriormente los usaron con el código de identificación IMEI alterado, precisó el organismo.

«Esta medida busca combatir el mercado negro de venta de celulares que provienen de robos», remarcó el ente regulador antes de precisar que el 14 y el 21 de este mes se bloquearán otros 120.000 aparatos, en cada caso.

Osiptel detalló que el Renteseg envía la orden de bloqueo de los equipos a las empresas operadoras, que deben informar mediante mensajes de texto a sus abonados para que estos pidan a la empresa que les vendió el dispositivo que lo registre o, de haberlo comprado en el extranjero, acudan a hacerlo ante su empresa operadora.

Las autoridades de Perú comenzaron desde el año pasado a bloquear celulares como parte de las medidas contra la inseguridad ciudadana, ya que se determinó que el 87 % de las extorsiones en el país se realizan mediante comunicaciones telefónicas anónimas, lo que llevó a que se ordene el fortalecimiento de mecanismos de verificación y herramientas en línea. EFE

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