Perú intensifica la vigilancia en el mar, pero descarta tsunami, tras terremoto en Japón

1 minuto

Lima, 8 dic (EFE).- La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó este lunes que se intensifica la vigilancia en el litoral peruano, aunque descarta la ocurrencia de un tsunami, tras el terremoto de magnitud 7,6 ocurrido en Japón.

La Dirección de Hidrografía informó en su cuenta de la red social X que «se intensifica vigilancia», después de reportar la incidencia del sismo en Japón.

Asimismo, indicó que «no genera tsunami en litoral peruano», tras informar sobre una réplica de magnitud 5,5 minutos después del primer terremoto.

De igual forma, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) de Defensa Civil replicó las alertas de Hidrografía sobre la vigilancia en el mar peruano en sus redes sociales.

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este lunes el norte de Japón, provocando varios heridos, y llevó a la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) a declarar una alerta por tsunami de hasta 3 metros, urgiendo a evacuar a más de 23.000 personas.

El temblor se produjo a las 23:15 hora local (14:15 GMT) frente a las costas de la prefectura de Aomori, en el noreste del archipiélago, con epicentro a 50 kilómetros de profundidad, de acuerdo con las autoridades meteorológicas.

El sismo alcanzó en la ciudad de Hachinohe el nivel 6 superior en la estaca sísmica japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo, así como el nivel 6 inferior en los pueblos de Oirase y Hashikami.EFE

mmr/lnm