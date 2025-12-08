Perú intensifica la vigilancia en el mar pero descarta tsunami tras el terremoto en Japón

Lima, 8 dic (EFE).- La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó este lunes que se intensifica la vigilancia en el litoral peruano, aunque descarta un tsunami, tras el terremoto de magnitud 7,6 ocurrido en Japón.

En su cuenta de la red social X, apuntó que «se intensifica» la vigilancia, tras el sismo en Japón.

Asimismo, indicó que «no genera tsunami en litoral peruano», tras informar sobre una réplica de magnitud 5,5 minutos después del primer terremoto.

De igual forma, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) de Defensa Civil replicó las alertas de Hidrografía sobre la vigilancia en el mar peruano en sus redes sociales.

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este lunes el norte de Japón, provocando varios heridos, y llevó a la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) a declarar una alerta por tsunami de hasta 3 metros, urgiendo a evacuar a más de 23.000 personas.

El temblor se produjo a las 23:15 hora local (14:15 GMT) frente a las costas de la prefectura de Aomori, en el noreste del archipiélago, con epicentro a 50 kilómetros de profundidad, de acuerdo con las autoridades meteorológicas.EFE

mmr/lar