Perú lleva en la Cumbre de la OMS una planta usada en el tratamiento de personas con VIH

3 minutos

Nueva Delhi, 19 dic (EFE).- Perú llevó, en la II Cumbre Mundial de Medicina Tradicional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), celebrada en Nueva Delhi, una planta amazónica que forma parte de su medicina tradicional y que ya se utiliza en el tratamiento de personas con VIH/SIDA.

“La cumbre de la OMS nos ha permitido mostrar el potencial de Perú en medicina tradicional. Ejemplos como la sangre de drago, una planta amazónica que está contribuyendo a mejorar la salud de las personas con VIH, evidencian los avances de esta medicina”, explicó a EFE la doctora Martha Villar López del Centro de Investigación de Medicina Tradicional y Complementaria del Seguro Social de Salud.

La sangre de drago, una planta originaria de la Amazonía, contiene un principio activo que los científicos pudieron descubrir y validar mediante estudios. A partir de este componente se desarrolló un medicamento llamado crofelemer, aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos, que se utiliza para tratar la diarrea que puede aparecer en personas con VIH/SIDA.

Alineándose con los principales objetivos de esta cumbre de la OMS celebrada en Nueva Delhi, que comenzó el miércoles y concluye este viernes, la doctora Martha Villar López, de la delegación de Perú, afirmó que la principal meta del país es posicionarse en la ventana del mundo como un ejemplo de integración de la medicina tradicional y complementaria en los servicios de salud, tanto en la atención primaria como en la atención especializada de los sistemas sanitarios.

La doctora Martha Villar López explicó que el Seguro Social de Salud del país incluye para «los pacientes con enfermedades crónicas atención integrada de medicina occidental y medicina complementaria con cambios en el estilo de vida y métodos sencillos y poco invasivos, logrando además un alto grado de satisfacción entre los usuarios del tratamiento».

Este cumbre ha congregado a ministros, científicos, líderes indígenas y profesionales de más de 100 países bajo el lema «Restaurar el equilibrio para las personas y el planeta».

La cita tiene como objetivo establecer estándares globales de calidad y seguridad que permitan integrar sistemas como el Ayurveda o la medicina Unani en la atención sanitaria moderna, alejándolos de la pseudociencia.

Para la India, que cuenta con un ministerio propio dedicado a este sector (AYUSH) y una red de casi 4.000 hospitales especializados, este evento alimenta sus ambiciones de ser líder del ‘Sur Global’ en materia sanitaria, ofreciendo su infraestructura como modelo para estandarizar y exportar estos conocimientos.

El primer ministro de India, Narendra Modi, puso punto final a la cumbre y destacó que “el consenso alcanzado en varios temas importantes refleja la fortaleza de las alianzas globales” y subrayó que “impulsar la investigación, aumentar el uso de la tecnología digital en la medicina tradicional y crear marcos regulatorios confiables a nivel mundial reforzará considerablemente esta disciplina”, informó un comunicado de la oficina del primer ministro. EFE

mtv/rod