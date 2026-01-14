Perú pone en marcha su política de comercio exterior al 2040 para apuntalar su crecimiento

2 minutos

Lima, 14 ene (EFE).- El Gobierno de Perú lanzó su política nacional de comercio exterior al año 2040, que plantea consolidar las exportaciones del país en los próximos quince años, tras cerrar el 2025 con valores que se espera que marquen un nuevo récord, cercanos a los 90.000 millones de dólares.

Durante la presentación realizada el martes, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, detalló que este documento establece 5 objetivos prioritarios, 22 lineamientos y 40 servicios, orientados a mejorar el aprovechamiento de los acuerdos comerciales y optimizar la logística y facilitación del comercio.

Estas pautas también buscan fortalecer la oferta exportable con mayor valor agregado y posicionar a Perú a nivel internacional como un proveedor competitivo de productos sostenibles y de alta calidad, según indicó en un comunicado Mera, para quien esta hoja de ruta «marca el norte de un sector que dinamiza la economía del país».

Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Perú exporta hoy diez veces más a lo registrado a principios de siglo.

«Estamos poniendo un foco muy especial en la exportación de bienes y servicios que tienen un mayor valor agregado en los mercados, incluyendo la manufactura, la pesca, la acuicultura y los servicios basados en el conocimiento», precisó la ministra.

«Con ello esperamos aumentar nuestras exportaciones de bienes con valor agregado a más de 44.000 millones y de servicios no tradicionales a más de 3.300 millones”, añadió.

Esta política nacional también estará centrada en promover el fortalecimiento de capacidades del sector, con el objetivo de lograr superar las 4.000 empresas consolidadas que puedan sostener sus exportaciones al menos por cinco años consecutivos.

Además, busca aumentar de 3.200 millones de dólares a 6.200 millones de dólares las exportaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) peruanas.

Por su parte, el presidente de Asociación de Exportadores (Adex), César Tello, resaltó el avance alcanzado al contar el país con una red de 23 acuerdos comerciales con los principales mercados, así como diversificar la oferta de productos exportados.

La Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior (PNMCE) ha sido elaborada de manera participativa y multisectorial, con el acompañamiento técnico del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) y el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). EFE

