Perú presentará plan para reducir hacinamiento en sus prisiones, enfocado en la educación

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Lima, 24 mar (EFE).- El Gobierno de Perú presentará la próxima semana un plan nacional para reducir la sobrepoblación en las cárceles, en medio de alertas por redes criminales que operan desde prisión, con medidas que incluyen beneficios penitenciarios y programas de educación para la reinserción de los internos.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Luis Jiménez, dijo este martes que la sobrepoblación en los penales no es solo un tema de derechos humanos, sino una forma de garantizar el orden en las prisiones porque «parte de los problemas de seguridad (ciudadana) están vinculados a lo que ocurre dentro de los establecimientos penitenciarios».

Algunos de los cabecillas de las mayores bandas criminales del país siguen dirigiendo sus ataques de extorsión y sicariato desde la prisión, según ha reportado la Policía Nacional en los últimos meses, con acciones que se extienden a otros países de la región.

En tal sentido, el Ministerio realizará un análisis de la población penitenciaria para identificar a los internos de menor peligrosidad, extranjeros y aquellos que podrían acceder a beneficios penitenciarios como la semilibertad.

Jiménez declaró que existen cárceles, como Lurigancho, la más grande del país, ubicada en la zona este de Lima, diseñadas para albergar a 3.000 internos pero que actualmente tiene más de 10.000 presos, lo que dificulta el control y la gestión adecuada.

«En esas condiciones es muy complicado mantener el orden y garantizar el normal desarrollo de las actividades», señaló.

El ministro de Justicia inauguró el año escolar en los establecimientos penitenciarios para más de 16.500 internos que siguen estudios con el fin de facilitar su reinserción social.

Actualmente, existen 142 instituciones educativas en los penales para más de 7.800 internos formándose en especialidades técnicas.

Además, el programa Interno Universitario beneficiará a 441 estudiantes en diversos penales del país que accederán a educación superior tecnológica y universitaria este año.

Durante la ceremonia realizada en el penal de Lurigancho, Jiménez entregó certificados del Centro de Educación Técnico Productiva (Cetpro) a los internos que culminaron su formación, y llevó herramientas y equipos de protección, como chalecos y guantes, en el taller de electrónica y electricidad. EFE

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