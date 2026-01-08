Perú prevé inversiones de 7.600 millones de dólares en ejecución de ocho proyectos mineros

2 minutos

Lima, 8 ene (EFE).- Hasta ocho proyectos mineros, con inversiones en conjunto por valor de más de 7.600 millones de dólares, se pondrán en marcha durante este año en Perú, según las previsiones del Gobierno peruano, que ve 2026 como «clave para consolidar la recuperación de la inversión minera y fortalecer a Perú como proveedor estratégico de minerales a nivel global».

Así lo señaló este jueves durante una presentación ante el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) el viceministro de Minas, Carlos Talavera, quien en un comunicado del Ministerio de Energía y Minas vaticinó «una nueva etapa de dinamismo para el sector, con impactos relevantes en producción, empleo, encadenamientos productivos y recaudación fiscal».

Los ocho proyectos que se espera que comiencen a ejecutarse a lo largo de este 2026 en distintas partes de la cordillera andina de Perú son Reposición Colquijirca y Ampliación Huarón, en la región de Pasco (centro); Reposición San Rafael y Corani, en Puno (sur), Zafranal, Optimización de Cerro Verde y Pampa de Pongo, en Arequipa (sur), y Ampliación Huancapeti en Ancash (norte).

Talavera resaltó que se trata de una cartera madura, conformada por proyectos que ya han superado etapas críticas del ciclo de inversión y que se encuentran en fases avanzadas de factibilidad e ingeniería de detalle.

“Esto reduce los niveles de incertidumbre y permite proyectar con mayor claridad su entrada en ejecución”, remarcó, destacando que estos proyectos se ubican en diversas regiones del país, lo que reafirma el carácter descentralizado de la minería y su capacidad para impulsar el desarrollo territorial.

El viceministro consideró que Perú cuenta hoy con «condiciones excepcionales para seguir liderando la producción de minerales estratégicos, atraer nuevas inversiones y consolidarse como un actor indispensable en la transición energética global».

Perú es actualmente el tercer productor mundial de cobre, tras Chile y la República Democrática del Congo; el segundo en plata, molibdeno y zinc, mientras que también juega un rol importante en la producción de oro, si bien cuenta con una producción fuera de los registros oficiales, extraída ilegalmente por el crimen organizado. EFE

fgg/mmr/rrt