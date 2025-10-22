Perú ratifica embajador en España y destituye representantes ante la ONU, OEA y EE.UU.

Lima, 22 oct (EFE).- El Gobierno de transición de Perú, que preside José Jerí, ratificó este miércoles como embajador peruano en España al periodista Luis Iberico, y dio por terminadas las funciones de los embajadores del país ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y Estados Unidos.

La información fue oficializada en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano, donde se publicó una resolución que terminó el nombramiento de Iberico como embajador en España durante el Gobierno de la ahora expresidenta Dina Boluarte, y posteriormente volvió a nombrarle en el mismo puesto.

Otra resolución publicada en El Peruano también dio por terminadas las funciones de Gustavo Adrianzén como representante permanente de Perú ante la ONU.

El Ejecutivo peruano también dio por terminadas las funciones del abogado y exintegrante del Tribunal Constitucional José Luis Sardón como representante permanente de Perú ante la OEA.

Otra resolución oficial concluyó las funciones del abogado Alfredo Ferrero como embajador extraordinario y plenipotenciario de Perú en Estados Unidos y del diplomático Juan Chuquihuara como representante permanente de Perú ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Suiza. EFE

