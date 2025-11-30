Perú refuerza su frontera con Chile con un contingente de militares y policías

Lima, 30 nov (EFE).- Perú ha reforzado la vigilancia en su frontera con Chile con el desplazamiento de un nuevo contingente de militares y policías, que recorre la zona para evitar el ingreso al país de migrantes en condición irregular, informaron este domingo medios locales.

El contingente de refuerzo comprende a un centenar de miembros del Ejército peruano, así como a otros cien agentes de la Policía Nacional del Perú, según reportó la emisora RPP.

Los militares fueron desplegados en grupos a unos 500 metros de la carretera Panamericana Sur y a tres kilómetros de la frontera, señaló el medio, que mostró imágenes de las fuerzas de seguridad.

Este incremento de la presencia de militares y policías fue anunciado el pasado viernes por el ministro peruano del Interior, Vicente Tiburcio, quien señaló que la intención es reforzar la seguridad en la zona fronteriza ante la presencia de migrantes en aparente condición irregular.

El Gobierno de Perú declaró el pasado viernes el estado de emergencia en varios distritos de la región de Tacna, fronteriza con Chile, para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía en el resguardo de la frontera.

Durante la declaración de emergencia, que tendrá una vigencia de 60 días, se restringen los derechos constitucionales referidos a inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, de reunión y de seguridad personal.

La medida se tomó después de que decenas de migrantes llegaron hasta la frontera de Chile con Perú con la intención de ingresar hacia territorio peruano, pero fueron impedidos por agentes de la Policía.

Esto generó que varios de los migrantes, que iban a pie, bloquearan la carretera Panamericana Sur y el paso fronterizo, lo que hizo que se formara una larga fila de camiones y autobuses en ambos lados.

Los manifestantes aseguraron a medios peruanos que buscan retornar a sus países de origen, porque se han visto obligados a abandonar Chile ante el endurecimiento de las políticas migratorias.

Este sábado, el presidente de transición de Perú, José Jerí, anunció que solicitará al Congreso que dé prioridad a una reforma constitucional para permitir que las Fuerzas Armadas asuman el resguardo de las fronteras.

El canciller peruano, Hugo de Zela, anunció el pasado viernes que los gobiernos de Perú y Chile han conformar un comité binacional, que se instalará este lunes con el objetivo de colaborar en la solución de la situación migratoria en la frontera.

De Zela sostuvo que actualmente «la situación está controlada» y ratificó que el Gobierno de Perú tiene la «posición clara y firme» de impedir la migración irregular porque el país no tiene «condiciones ni capacidades para recibir más migrantes». EFE

dub/lar