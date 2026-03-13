Perú restablece suministro de gas en el país tras reparar fuga que causó crisis energética

2 minutos

Lima, 13 mar (EFE).- El presidente de transición de Perú, José María Balcázar, anunció que desde este sábado se restablecerá el servicio de gas natural en todo el país, tras haberse reparado una fuga y deflagración en el gasoducto del yacimiento de Camisea (sur), que durante dos semanas generó una crisis energética en Lima y la provincia vecina del Callao.

Balcázar informó en una rueda de prensa de que «la contingencia registrada» en el ducto «fue atendida y superada en totalidad» después de las 22.00 horas de este jueves (3.00 GMT del viernes).

El gobernante añadió que «desde las seis de la mañana de hoy se ha reiniciado el transporte de gas de forma integral» y que se procederá a la distribución progresiva del combustible para el sector transporte y los pequeños industriales.

«Mañana, sábado, se tendrá completamente restablecido el suministro de distribución de gas natural para todos», ratificó.

La emergencia hizo restringir el suministro de gas natural únicamente para vehículos, lo que llevó a que se registrasen largas colas en las estaciones de servicio, además de disponer que el sector educativo hiciese clases telemáticas durante la primera semana.

Si bien el Gobierno había garantizado el abastecimiento de combustibles durante el período que estaba previsto que durase la emergencia, hubo alzas de precios que el Ejecutivo ha atribuido a la especulación.

La fuga de gas se produjo en una zona selvática de la sureña región de Cusco donde se encuentra el yacimiento de Camisea por razones aún no precisadas por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), operadora del gasoducto que lleva el combustible desde la Amazonía peruana hasta la costa y la capital.

La contingencia se produjo durante unos trabajos de mantenimiento en la tubería y fue acompañada de una deflagración de grandes proporciones, con una llamarada que se mantuvo activa durante varios días hasta que se agotó el gas en esa sección del ducto. EFE

dub/fgg/psh

(foto) (vídeo)